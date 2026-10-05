HLV Kim Sang Sik chật vật vì 'bão' chấn thương, tuyển Việt Nam cảnh giác cao độ trước Malaysia

Trước thềm trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup với Malaysia (16h hôm nay, 5/10), HLV Kim Sang Sik thừa nhận ĐT Việt Nam rơi vào khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.

Chia sẻ tại buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đội bóng chịu nhiều tổn thất sau trận gặp Pakistan: “Ngoài việc Đình Bắc tập riêng, Hoàng Hên, Tài Lộc và Việt Anh đều gặp vấn đề về thể lực và cơ bắp. Lực lượng mỏng khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc xoay tua, tính toán phương án cho hiệp 2. Dù vậy, toàn đội sẽ đoàn kết vượt khó để hướng đến chiến thắng trong trận đấu hôm nay”.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận ĐT Việt Nam đang gặp khủng hoảng về nhân sự.

Đánh giá về khả năng ra sân của trung vệ Việt Anh, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ rằng cơ hội thi đấu của anh ở cuộc đối đầu sắp tới vẫn khá cao. Ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế sẽ đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của cầu thủ này trước khi chốt các phương án nhân sự.

Nói về phong độ của hai cầu thủ nhập tịch Tài Lộc và Hoàng Hên, HLV Kim Sang Sik tỏ rõ sự tiếc nuối: "Chúng tôi đã dự AFF Cup, sau đó các cầu thủ về V-League thi đấu rồi lại tập trung để thi đấu tại FIFA ASEAN Cup. Trong một quá trình liên tục như vậy thì các cầu thủ đều có những chấn thương nhẹ cho đến nặng, chấn thương tích lũy theo thời gian dẫn đến đợt tập trung lần này, thể trạng của nhiều cầu thủ không tốt".

Ông giải thích chi tiết hơn rằng Tài Lộc đã dính chấn thương nhẹ trước giải nên chưa thể ra sân ở cấp độ CLB, dẫn đến thể lực chưa kịp hồi phục do thời gian tập trung ngắn. Về phần Hoàng Hên, việc phải cày ải liên tục tại câu lạc bộ thời gian qua khiến anh không thể cống hiến 100% phong độ khi lên tuyển.

Thầy Kim tỏ ra thất vọng khi FIFA ASEAN Cup không có bán kết.

Ông thẳng thắn thể hiện suy nghĩ khi không được tham dự trận chung kết: "Với tôi cũng như các cầu thủ, cả các fan hâm mộ và các bạn phóng viên cũng vậy, khi chúng ta không vào được trận chung kết thì điều đó khiến tôi nghĩ mọi người cảm thấy khá thất vọng. Điều lệ của giải đấu này không có trận bán kết nên tôi cũng thấy khá tiếc nuối. Nhưng mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh 3-4 nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất".

Đề cập đến đối thủ Malaysia, HLV Kim Sang Sik nhận định lực lượng của họ đã tiến bộ và mạnh hơn rất nhiều so với trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh đội bóng này mới bổ sung trung phong mang áo số 9 (Bergson), do đó toàn đội phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để phong tỏa chân sút này.

Aiman và Bergson sở hữu hơn 50% sức mạnh của đội tuyển Malaysia.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia đang trình diễn sức mạnh tấn công đáng sợ được cấu thành từ hai mắt xích then chốt: trung phong nhập tịch Bergson da Silva và chân chạy cánh Arif Aiman. Cả hai sở hữu bộ kỹ năng gần như hoàn thiện với tốc độ, sức rướn, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng.

Bergson chính là cái tên phản ánh rõ nhất hình ảnh của Xuân Son ở thời kỳ đỉnh cao. Ngoại binh gốc Brazil này luôn tạo ra áp lực khủng khiếp lên vòng cấm đối phương nhờ vóc dáng dày dặn, khả năng tì đè ấn tượng cùng kỹ năng dứt điểm đa dạng ở mọi góc sút.

Điểm nguy hiểm nhất của Bergson nằm ở sự nhạy bén không gian và khả năng độc lập tác chiến. Anh không đơn thuần là mẫu trung phong mắc võng chờ bóng. Bergson sẵn sàng lùi sâu làm tường, hút người để mở ra khoảng trống ở nách trung lộ. Dù đã 35 tuổi nhưng cầu thủ này vẫn còn rất nhanh nhẹn và sung mãn.

Đối với hệ thống phòng ngự ĐT Việt Nam, việc đua tranh thể lực hay tranh chấp sức mạnh trực diện với ngôi sao thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim sẽ chứa đựng nhiều mạo hiểm, nhất là khi các trung vệ Việt Nam có thể hình tương đối khiêm tốn. Cầu thủ sở hữu chiều cao tốt nhất là Việt Anh (1m84) hiện vẫn chưa chắc chắn ra sân do dính chấn thương cơ ở trận gặp Pakistan.