Điều gì khiến nhiều cầu thủ Barcelona thường xuyên quấn băng tay?

Xu hướng này được bàn tán nhiều vào cuối mùa giải 2024-25, thời điểm Barcelona dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick cạnh tranh trên nhiều đấu trường và hướng tới cú ăn ba quốc nội. Một số tài khoản trên X cùng các diễn đàn bóng đá đặt nghi vấn về việc nhiều thành viên Barca đồng loạt quấn băng ở tay. Theo những suy đoán này, lớp băng có thể được dùng để che các dấu vết liên quan đến việc tiêm chất kích thích.

Lamine Yamal và Raphinha đều từng gây chú ý với lớp băng trên tay

Trước trận El Clasico diễn ra vào tháng 5/2025, Niko Mihic, bác sĩ khi đó của Real Madrid, từng đưa ra bình luận mang tính châm biếm khi được hỏi về xu hướng quấn băng của các cầu thủ. Ông đề cập đến khả năng tiếp cận tĩnh mạch ở bàn tay, cổ tay và liên hệ với vụ Negreira.

Raphinha sau đó trực tiếp phản bác những nghi vấn này. Sau khi ghi bàn trong chiến thắng 4-3 trước Real Madrid, tiền đạo người Brazil chỉ vào lớp băng màu xanh trên bàn tay phải trước ống kính truyền hình. Cầu thủ này khẳng định những suy đoán về việc các cầu thủ Barcelona sử dụng băng để che dấu vết tiêm là vô lý, đồng thời nhấn mạnh việc đội bóng thường xuyên trải qua các cuộc kiểm tra doping trong suốt mùa giải.

Raphinha quấn băng ở tay trong một trận đấu của Barcelona

Thực tế, nguyên nhân khiến các cầu thủ Barcelona quấn băng không giống nhau. Với một số người, đó là biện pháp bảo vệ sau chấn thương, trong khi những trường hợp khác đơn giản liên quan đến thói quen hoặc yếu tố tâm lý.

Lamine Yamal từng chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân rằng bản thân bắt đầu quấn băng sau khi bị sưng ngón tay vì đập tay vào màn hình TV trong lúc tức giận khi chơi PlayStation. Sau đó, tiền đạo trẻ nhận thấy hình ảnh đó khá phù hợp với mình và khiến cậu liên tưởng đến Karim Benzema, người cũng từng duy trì thói quen này sau chấn thương.

Lamine Yamal thường xuyên xuất hiện với lớp băng ở ngón tay

Pau Cubarsi cũng có lý do tương tự nhưng xuất phát từ chấn thương. Trung vệ trẻ từng bị đau ở ngón cái phải trong trận gặp Alaves và sau đó tiếp tục quấn băng để bảo vệ khu vực này. Thói quen ấy được duy trì ngay cả khi ngôi sao tuổi teen thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Không chỉ các cầu thủ Barcelona có thói quen này. HLV Andoni Iraola của Liverpool cũng từng quấn băng quanh một ngón tay ở mỗi bàn tay trước các trận đấu, xuất phát từ quan niệm cầu may.

Lớp băng trở thành hình ảnh quen thuộc của nhiều cầu thủ Barcelona

Điều đó cũng tương tự cách nhiều ngôi sao bóng rổ sử dụng băng đô, băng cổ tay hoặc những phụ kiện quen thuộc như một phần hình ảnh cá nhân. Vì vậy, việc Lamine Yamal, Raphinha hay các đồng đội thường xuyên xuất hiện với lớp băng trên tay không phải dấu hiệu của một bí mật phía sau hậu trường. Đối với các cầu thủ, đó có thể chỉ là một thói quen, cách bảo vệ chấn thương hoặc một món đồ mang lại sự tự tin trước mỗi trận đấu.