Thanh Hóa đặt mục tiêu giành 44-47 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Ngày 5.10, Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân Đoàn thể thao Thanh Hóa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đoàn thể thao Thanh Hóa xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trong những năm qua, Thanh Hóa chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách đối với thể thao thành tích cao, tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên tập luyện, thi đấu và nâng cao thành tích.

Giai đoạn 2021-2025, các vận động viên Thanh Hóa tham gia 598 giải đấu trong nước và quốc tế, giành 3.861 huy chương, trong đó có 1.164 huy chương vàng.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, thể thao Thanh Hóa tham gia 124 giải đấu và giành 1.018 huy chương, gồm 333 huy chương vàng.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Đoàn thể thao Thanh Hóa tham dự với 483 thành viên, gồm 386 vận động viên cùng lực lượng huấn luyện viên, cán bộ, y bác sĩ. Đoàn đặt mục tiêu giành 44-47 huy chương vàng, phấn đấu giữ vị trí trong nhóm 7-8 đoàn dẫn đầu.

Để chuẩn bị cho Đại hội, các bộ môn đã rà soát, tuyển chọn lực lượng, xây dựng chương trình huấn luyện, tổ chức tập huấn và thi đấu cọ xát.

Các vận động viên được chuẩn bị về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao nhất.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng ghi nhận những nỗ lực của ngành thể thao, các huấn luyện viên và vận động viên trong quá trình chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Thanh Hóa

Ông nhấn mạnh mục tiêu 44-47 huy chương vàng là thách thức lớn, đòi hỏi toàn đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm cao.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các vận động viên thi đấu tự tin, bản lĩnh, trung thực, hết mình vì màu cờ, sắc áo quê hương; đồng thời đề nghị lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên bảo đảm tốt điều kiện tập luyện, thi đấu, ăn nghỉ, chăm sóc y tế và an toàn cho vận động viên.

Toàn đoàn được yêu cầu chấp hành nghiêm điều lệ, quy định của Ban tổ chức, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, tinh thần thể thao cao thượng và văn hóa ứng xử, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về con người Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12.2026, với 48 môn, 973 nội dung thi đấu, quy tụ 36 đoàn thể thao cùng gần 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và hơn 2.000 trọng tài.