Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Bảng A2: Đức gặp khó trên đất Hy Lạp, Zirkzee giúp Hà Lan “thoát thua” Serbia

Hành quân đến sân Toumba ở thành phố Thessaloniki trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 của bảng A2, League A, UEFA Nations League 2026-2027, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp quyết tâm “đòi lại món nợ” sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước chính Hy Lạp tại sân Augsburg Arena cách đây 1 tuần. Tuy nhiên, Die Mannschaft lại một lần nữa khiến các cổ động viên tiếc nuối sau 90 phút thi đấu trên đất Hy Lạp.

Mặc dù kiểm soát bóng tới 63% thời lượng, tung ra 23 cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Hy Lạp nhưng đội tuyển Đức không thể có nổi dù chỉ là 1 bàn thắng. Ngay cả khi Jonathan Burkardt có đưa được bóng vào lưới của thủ môn Kostas Tzolakis đang đạt phong độ cao trong màu áo Hull City tại Ngoại Hạng Anh thì VAR lại từ chối bàn thắng này vì trước đó Tom Bischof - tiền vệ trẻ đang chơi cho Bayern Munich - đã để bóng chạm tay trước khi tiền đạo Burkardt đưa bóng vào lưới ở phút 32.

Với đội tuyển Hy Lạp, dù cũng có những cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại không thể tận dụng được. Kết quả hòa 0-0 ở lượt về giúp thầy trò huấn luyện viên Ivan Jovanovic có thành tích bất bại trước đội tuyển Đức, qua đó có cùng 8 điểm với đội tuyển Hà Lan nhưng thua về chỉ số phụ.

Joshua Zirkzee ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Hà Lan. (Ảnh: OnsOranje)

Ở trận đấu còn lại của bảng A2, dù được chơi trên sân nhà PSV Stadion, thầy trò huấn luyện viên Xavi Hernandez phải rất vất vả để giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Serbia. Đây là trận đấu đánh dấu cột mốc tròn 100 trận chơi đội tuyển quốc gia của trung vệ đang khoác áo Liverpool - Virgil van Dijk.

Teun Koopmeiners là người đưa “Cơn lốc màu da cam” vươn lên dẫn trước ở phút 31, nhưng chỉ 4 phút sau, Mihajlo Cvetkovic đã gỡ hòa 1-1 cho Serbia. Và rồi, tới phút 71, cầu thủ vào sân thay người Joshua Zirkzee ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Xavi. 3 điểm có được giúp đội tuyển Hà Lan vươn lên ngôi đầu bảng, đẩy Hy Lạp xuống vị trí nhì bảng A2 do chỉ số phụ.

Bảng A4: Bồ Đào Nha vững vàng trên ngôi đầu, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Ở bảng A4, đội tuyển Bồ Đào Nha dù chơi trên sân nhà Dragao nhưng đã phải nhận “gáo nước lạnh” khi trung vệ Ajer chọc thủng lưới ở phút 36. Chỉ 2 phút sau, một cầu thủ khác ở hàng phòng ngự là Joao Cancelo ghi bàn gỡ hòa. Tới phút 79, Goncalo Ramos ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ đường kiến tạo của Joao Felix.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha nhận tổn thất về mặt quân số khi tiền đạo Francisco Conceicao nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 86 khiến Bồ Đào Nha phải chơi với 10 người ở những phút cuối trận.

Song, đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus vẫn đứng vững và bảo toàn lợi thế 2-1 tới tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Chiến thắng này giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vững vàng ở ngôi đầu bảng A4, qua đó sớm giành quyền vào vòng tứ kết.

Goncalo Ramos đang thể hiện cái duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. (Ảnh: Selecoes de Portugal)

Ở trận đấu còn lại của bảng A4, bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Rasmus Hojlund ở phút 75 đã đưa đội tuyển Đan Mạch vượt qua “cửa ải” Cardiff City Stadium tại thủ đô Cardiff (Xứ Wales), qua đó vững vàng ở vị trí nhì bảng với 6 điểm.

Ngoài các trận đấu ở League A, League B cũng diễn ra trận đấu ở bảng B3 khi Cộng hòa Ireland đã hòa Israel 1-1 trong trận đấu diễn ra trên sân trung lập ở Serbia. Troy Parrott là người đưa Cộng hòa Ireland vươn lên dẫn trước ở phút 39 bằng bàn thắng trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, ở phút 47, Dor Peretz đã gỡ hòa 1-1 cho Israel.

Kết quả này không làm thay đổi thứ tự ở bảng B3 khi Cộng hòa Ireland có 5 điểm bằng Kosovo nhưng xếp sau bởi chỉ số phụ, còn Israel mới chỉ có 2 điểm, tạm xếp cuối bảng.

Kết quả các trận đấu diễn ra sáng 5/10: League A - Bảng A2 Hà Lan 2-1 Serbia Hy Lạp 0-0 Đức League A - Bảng A4 Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy Xứ Wales 0-1 Đan Mạch League B - Bảng B3 Cộng hòa Ireland 1-1 Israel