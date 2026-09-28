Fernandes và Dorgu cùng dính chấn thương

Bruno Fernandes trở về tuyển Bồ Đào Nha với một chấn thương từ MU. Ảnh: Reuters.

Bruno Fernandes là trường hợp đáng chú ý nhất. Đội trưởng MU được HLV Jorge Jesus xác nhận đang đối diện với một “vấn đề phức tạp”. Tiền vệ 32 tuổi đã chơi trọn 90 phút trước Xứ Wales hôm 25/9, nhưng không đạt phong độ tốt nhất.

Fernandes cho biết anh đã chịu đau trong khoảng ba trận gần đây. Jesus vì thế quyết định không mạo hiểm sử dụng học trò cũ ở trận gặp Na Uy tại Oslo. Fernandes được cho thực hiện các bài tập hồi phục trong phòng gym và hy vọng kịp trở lại khi Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch vào ngày 2/10.

“Cậu ấy thi đấu với một chấn thương mang theo từ Manchester United. Cậu ấy rất muốn đá trận gặp Xứ Wales”, HLV Jesus nói. HLV Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh ông muốn Fernandes có thể trạng tốt nhất thay vì tiếp tục sử dụng anh trong tình trạng không đảm bảo.

Thông tin này khiến MU không khỏi lo lắng. Đội bóng của Michael Carrick đang có khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng, chỉ thắng một trong 5 trận Premier League và đứng thứ 12. MU cũng đã bị Brighton loại khỏi Carabao Cup. Trận tiếp theo của họ là cuộc tiếp đón Tottenham ngày 10/10.

Dorgu dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Patrick Dorgu là trường hợp thứ hai khiến Carrick phải chờ đợi. Hậu vệ 21 tuổi đá chính cho Đan Mạch trước Xứ Wales tối 27/9 nhưng chỉ thi đấu khoảng 30 phút rồi tập tễnh rời sân vì chấn thương.

Dorgu được thay bằng Mohamed Daramy. Sau đó, Đan Mạch đánh bại Xứ Wales với tỷ số 2-0 nhờ bàn phản lưới của Ben Davies và pha lập công của Gustav Isaksen.

MU hiện phải chờ kết luận từ đội ngũ y tế về tình trạng của Dorgu. Hai ca chấn thương đến trong thời điểm nhạy cảm, khi Carrick cần lực lượng tốt nhất để vực dậy sau đoạn đầu mùa giải gặp khó khăn.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.