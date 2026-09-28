Phản ứng của Ronaldo khi dự bị trận gặp Na Uy

Ronaldo không thể hiện nhiều cảm xúc trên băng ghế dự bị.

Rạng sáng 28/9, Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha ở chuyến làm khách trước Na Uy tại vòng 2 Nations League. Đây là quyết định gây chú ý khi cuộc đối đầu tại Oslo được chờ đợi với màn so tài giữa hai chân sút hàng đầu là Ronaldo và Erling Haaland.

Trong thời gian Ronaldo ngồi ngoài, máy quay truyền hình nhiều lần hướng về phía đội trưởng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi giữ vẻ mặt khá bình thản. Anh không có phản ứng mạnh hay hành động nào cho thấy sự thất vọng rõ ràng.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng Ronaldo không vui khi phải ngồi dự bị. Dù vậy, những biểu cảm được ghi lại trên truyền hình không đủ để khẳng định suy nghĩ hay tâm trạng thực sự của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Việc Ronaldo phải ngồi ngoài cũng trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất trước trận đấu. Theo HLV Jorge Jesus, quyết định không sử dụng Ronaldo từ đầu trước Na Uy hoàn toàn mang tính chiến thuật, không liên quan đến chấn thương hay vấn đề thể lực.

Ronaldo không ghi bàn trong hai trận gần nhất cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Thay vào đó, Jesus lựa chọn Goncalo Ramos đá cao nhất trên hàng công. Ronaldo đã không ghi bàn trong hai lần ra sân gần nhất cho tuyển Bồ Đào Nha. Hôm 25/9, Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trước Xứ Wales và bị thay ra ở phút 67 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Ngoài ra, "Selecao châu Âu" phải thi đấu tới 4 trận trong đợt tập trung lần này. Việc quản lý thời gian thi đấu của Ronaldo vì thế cũng được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Jesus.

Ronaldo vẫn còn nhiều cơ hội trở lại đội hình chính của đội tuyển. Bồ Đào Nha sẽ tái đấu Na Uy trên sân nhà vào ngày 5/10, sau trận gặp Đan Mạch ngày 2/10.

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