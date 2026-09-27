Vì sao Garnacho liên tục thất bại khi rời MU?

Garnacho chưa được tin tưởng tại Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Sau thời gian gây thất vọng ở Chelsea mùa 2025/26, Garnacho tiếp tục gặp vấn đề về thời lượng thi đấu và đứng trước nguy cơ trở thành một thương vụ cho mượn không như kỳ vọng tại Aston Villa. Từ một tài năng trẻ sáng giá, Garnacho bị xem là gánh nặng tại nhiều đội bóng anh đi qua.

Garnacho chưa thể thuyết phục Unai Emery

Garnacho gia nhập Aston Villa từ Chelsea theo hợp đồng cho mượn, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá 43 triệu bảng nếu đạt những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, với việc mới có 31 phút thi đấu, khả năng thương vụ được kích hoạt đang bị đặt dấu hỏi.

Trong trận Aston Villa thắng Coventry 3-1 tại Carabao Cup, Garnacho không được sử dụng phút nào. Trước đó, dư luận đánh giá đây được đánh giá là cơ hội lý tưởng để tiền vệ này cải thiện số phút thi đấu.

Ba ngày sau, Garnacho tiếp tục ngồi dự bị trước Tottenham và thậm chí có thể không được đăng ký nếu cầu thủ chạy cánh Alysson đủ thể lực. Điều này tương đối bất ngờ nếu xét đến tiềm năng của Garnacho.

Trước khi rời MU, tiền vệ này ghi 21 bàn và có 17 kiến tạo trong giai đoạn 2023-2025. Emery vốn từ lâu muốn sở hữu một cầu thủ chạy cánh có khả năng tạo đột biến, nhưng những gì Garnacho thể hiện tại Aston Villa chưa đủ để đáp ứng yêu cầu.

Garnacho chưa được HLV Emery tin tưởng. Ảnh: Reuters.

Tình cảnh hiện tại khiến Garnacho được liên tưởng tới Harvey Elliott, người từng khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn ở mùa giải trước. Elliott chỉ có 118 phút thi đấu tại Villa Park trước khi Emery quyết định không ký hợp đồng dài hạn. Tiền vệ người Anh chỉ có 9 lần ra sân trong cả mùa trước khi trở lại Liverpool.

Garnacho rõ ràng không muốn đi vào vết xe đổ của Elliott. Nếu bị Aston Villa trả lại MU, cơ hội của anh tại Old Trafford cũng trở nên mờ mịt.

Garnacho phải cải thiện điều gì?

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của HLV Emery là thái độ tập luyện và khả năng tuân thủ chiến thuật. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nổi tiếng với cách làm việc khắt khe, từ những buổi tập kéo dài đến các cuộc họp chiến thuật chi tiết.

Theo Daily Mail, Emery từng không hài lòng khi Garnacho chậm chạp trong quá trình chuẩn bị vào sân. HLV Villa cũng thừa nhận cầu thủ người Argentina có thể làm tốt hơn trong những lần xuất hiện đầu tiên.

Với Emery, một cầu thủ không chỉ cần tạo ra khác biệt khi có bóng. Khả năng hỗ trợ phòng ngự, di chuyển đúng vị trí và tuân thủ chỉ dẫn chiến thuật cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, vị trí chạy cánh trong hệ thống của Emery đòi hỏi cầu thủ phải đáp ứng khối lượng công việc chiến thuật lớn.

Emery từng yêu cầu Garnacho tiếp tục tập luyện chăm chỉ để cạnh tranh vị trí. Đây cũng là con đường từng giúp Lucas Digne chiếm được sự tin tưởng của ông khi hậu vệ người Pháp chủ động tham gia các buổi tập bổ sung trong ngày nghỉ.

Aston Villa cần một Garnacho bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Mọi thứ chưa chấm hết với Garnacho khi anh vẫn có những yếu tố để hy vọng. Tiền vệ người Argentina từng gặp chấn thương vùng mặt trong giai đoạn tiền mùa giải, khiến quá trình hòa nhập bị gián đoạn và không thể tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu với Paris Saint-Germain.

Mới nhất, Garnacho ghi bàn trong một trận giao hữu kín với Southampton. Pha lập công này có thể trở thành điểm khởi đầu để anh tạo dấu ấn trong mắt Emery.

Aston Villa vẫn cần một cầu thủ chạy cánh có khả năng tạo đột biến, trong khi Garnacho vẫn sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn từng được thể hiện tại MU. Vấn đề nằm ở việc anh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật và giành lại niềm tin từ Emery hay không.

Garnacho đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Nếu tận dụng tốt những cơ hội, cầu thủ người Argentina vẫn có thể trở thành nhân tố quan trọng tại Aston Villa. Ngược lại, việc tiếp tục không được thi đấu có thể khiến tương lai của anh tại đội bóng này chấm dứt sớm.

Thời gian không còn quá nhiều. Nếu muốn tránh một mùa giải thất vọng nữa, Garnacho sẽ phải tự mình thay đổi tình thế tại Villa Park.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.