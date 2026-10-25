Đường chạy mở lối về chợ quê

Chị Lê Thị Thu, ở xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, cùng gia đình đến Cao Lãnh dự giải chạy lần đầu. Điều chị kể lại sau chuyến đi có cả đường chạy, ẩm thực, chợ quê và sự thân thiện của người địa phương. Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon diễn ra từ ngày 9 đến 11.10.2026 đã đưa khách đến với những trải nghiệm như thế.

Thông thường, nói đến thành công của giải chạy, người ta nhớ số người tham dự, thành tích về đích, quy mô tổ chức. Những thước đo ấy cần thiết. Nhưng lời kể của chị Thu gợi thêm câu hỏi gần gũi: sau khi khách rời đường đua, điều gì còn ở lại với người dân nơi đăng cai?

Câu trả lời có thể bắt đầu từ chợ quê.

Vận động viên và du khách thưởng thức bánh dân gian Nam Bộ tại phường Cao Lãnh, trong dịp Marathon Đất Sen Hồng diễn ra từ 9 – 11.10.2026. Những bàn tay cùng chỉ về các mẹt bánh, những nụ cười quanh quầy hàng ghi lại cuộc gặp giữa người đến dự giải và hương vị địa phương

Khách đến chạy, người quê có dịp đón

Nhìn bức ảnh những người khách đứng quanh các mẹt bánh, có thể nhận ra sức hấp dẫn rất đời thường của chuyến đi: cùng dừng lại, cùng lựa chọn, cùng khám phá thứ trước đó có thể chưa từng nếm thử. Bánh được bày trên lá, trong mẹt. Người thưởng thức nghiêng về phía quầy hàng. Khoảng cách giữa khách và quê nhà được thu ngắn bằng những việc giản dị.

Trong dịp giải chạy, chợ quê Tân Thuận Đông đón khách trải nghiệm, ăn uống, mua sản vật. Các địa phương cũng giới thiệu xoài Cao Lãnh, nem Lai Vung, sen Tháp Mười đến vận động viên và du khách.

Với người làm sản phẩm địa phương, cơ hội gặp khách phương xa có ý nghĩa vượt khỏi buổi bán hàng. Họ có thể biết món nào được chú ý, cách giới thiệu nào khiến khách dừng chân, điều gì cần thay đổi để sản phẩm dễ mang về. Những hiểu biết ấy cần được tích lũy từ tiếp xúc thật. Người mua hỏi, người bán giải thích; câu chuyện về quê hương nhờ thế có người kể, người nghe.

Ở đây, người dân có công việc để tham gia, có sản phẩm để giới thiệu, có cách đón tiếp riêng để góp vào chất lượng chuyến đi. Họ trực tiếp tạo ra phần trải nghiệm mà ban tổ chức không thể làm thay.

Chị Bùi Thị Hồng Nhung, từ TP.HCM đến dự giải, cho biết chị đi cùng bạn bè, kết hợp tham quan mùa nước nổi và thưởng thức đặc sản. Lựa chọn ấy cho thấy đường chạy có thể là lý do khởi hành; còn đời sống địa phương tạo thêm lý do để dành thời gian cho chuyến đi.

Có khách rồi, cơ hội đến tay ai?

Từ những cuộc gặp ấy, kinh tế thể thao trở nên dễ hiểu hơn. Phía sau nhu cầu thi đấu, rèn luyện là nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi, ăn uống, khám phá. Nếu được kết nối tốt, người làm dịch vụ và người sản xuất tại địa phương có thể cùng tham gia phục vụ.

Tại hội thảo về kinh tế thể thao tổ chức ở Đồng Tháp ngày 9.10, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, đặt vấn đề về những giá trị mà sự kiện tạo ra và khả năng đo lường chúng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền Anh, Đại học Hoa Sen, đề cập việc xây dựng khung đo lường tác động đối với lưu trú, ăn uống, vận chuyển, thương mại, du lịch và các dịch vụ liên quan.

Đó là câu hỏi cần được theo đuổi sau tiếng reo ở vạch đích. Đông khách chưa tự động đồng nghĩa với nhiều hộ dân có thêm thu nhập. Gian hàng có người ghé chưa đủ để khẳng định người bán làm ăn hiệu quả. Muốn biết sự kiện đã giúp đời sống chuyển động đến đâu, cần nhìn cả chi phí người dân bỏ ra, phần thu nhập họ giữ lại và khả năng có thêm khách sau ngày hội.

Đặt những câu hỏi ấy không làm vơi niềm vui. Trái lại, đó là cách coi trọng công sức của người đón khách.

Bởi phía sau mỗi sản phẩm mang ra giới thiệu là thời gian chuẩn bị, nguyên liệu, tay nghề, vốn liếng. Sự hào hứng sẽ bền hơn khi người dân biết mình có thể tham gia bằng cách nào, cần đáp ứng yêu cầu gì, được kết nối với khách ra sao. Với hộ kinh doanh nhỏ, thông tin rõ ràng và cơ hội tiếp cận công bằng đôi khi thiết thực hơn lời khẳng định rằng tiềm năng còn rất lớn.

Nếu giải chạy được chuẩn bị như cuộc hẹn định kỳ, người làm dịch vụ có thể chủ động tính việc từ sớm. Người làm bánh chuẩn bị sản lượng phù hợp. Cơ sở lưu trú xây dựng cách phục vụ. Điểm tham quan sắp xếp trải nghiệm vừa sức khách sau thi đấu. Những phần việc ấy cần được nối với nhau để sự chăm chút của từng người trở thành chất lượng chung của điểm đến.

Mang về huy chương, để lại điều tốt đẹp

Giải chạy ở Đồng Tháp còn có chi tiết đáng chú ý: theo ban tổ chức, mùa giải năm nay tiếp tục dành 100 triệu đồng từ doanh thu bán vé góp vào Quỹ Bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Khoản đóng góp ấy gợi ra cách nghĩ có trách nhiệm về phát triển: hoạt động thu hút khách có thể dành nguồn lực trở lại cho những giá trị làm nên sức hấp dẫn của vùng đất. Cảnh quan và hệ sinh thái cần được chăm sóc; người dân gìn giữ hương vị, nếp sống địa phương cũng cần có điều kiện tiếp tục công việc của mình.

Kinh tế thể thao vì thế có thể được nhìn bằng cả sự sòng phẳng lẫn lòng quý trọng. Sòng phẳng với công sức tổ chức, phục vụ, sản xuất. Quý trọng sức khỏe người tham gia, sự hiếu khách của cộng đồng và tài nguyên nơi diễn ra sự kiện. Khi các giá trị ấy nâng đỡ nhau, cơ hội phát triển mới có nền tảng lâu dài.

Tấm huy chương theo người chạy trở về nhà. Những mẹt bánh vẫn thuộc về công việc hằng ngày của người làm bánh. Điều đáng mong chờ là giữa hai hành trình ấy sẽ còn những cuộc gặp tiếp theo: khách nhớ hương vị để tìm mua, nhớ sự đón tiếp để quay lại; người dân có thêm động lực chăm chút sản phẩm, thêm niềm tin vào nghề nghiệp của mình.

Giải chạy kết thúc ở vạch đích. Cơ hội của quê nhà có thể bắt đầu từ đó.