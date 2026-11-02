Sôi nổi Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai Lê Hải Đăng trao cờ lưu niệm cho 10 đội dự thi Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi lần thứ I năm 2026.

Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi lần thứ I - sân chơi của những "hạt nhân" khuyến học tận tụy

Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi năm nay quy tụ 50 đại diện tiêu biểu từ 10 cụm thi đua (đại diện cho 95 xã, phường).

Thành phần tham dự phong phú: từ công chức, viên chức, cán bộ hưu trí đến người nội trợ, tiểu thương... Mỗi người một công việc nhưng đều gặp nhau ở lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm với phong trào khuyến học địa phương.

Bên cạnh việc tôn vinh các cá nhân xuất sắc, sự kiện tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho hơn 1 triệu hội viên, góp phần kiện toàn tổ chức Hội sau sáp nhập.

Ban Giám khảo, Ban thư ký tại Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026.

Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi lần thứ I tranh tài sôi nổi qua 3 phần thi

Các đội tham gia Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi phải trải qua 3 vòng tranh tài từ năng khiếu đến chuyên môn nghiệp vụ:

Phần thi năng khiếu: 10 đội trình diễn các tiết mục phong phú (hát, múa, kể chuyện, tiểu phẩm, hò vè, ngâm thơ...) trong thời lượng 5 phút/tiết mục. Những chủ trương, tiêu chí khuyến học khô khan đã được chuyển tải mềm mại, sinh động và giàu cảm xúc qua từng bài hát, điệu múa.

Một số hoạt cảnh tại hội thi.

Phần thi kiến thức: Gồm 2 nội dung trắc nghiệm nhanh (30 giây/câu) và Bốc thăm trả lời câu hỏi (3 phút hội ý, 3 phút trình bày). Ban Giám khảo đã chọn ra 5 đội có điểm số cao nhất để bước vào vòng Chung khảo.

Phần thi xử lý tình huống (Chung khảo): 5 đội xuất sắc nhất giải quyết các tình huống thực tế phát sinh tại cơ sở. Nội dung đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững văn bản pháp lý mà còn phải linh hoạt, "thấu tình đạt lý" trong công tác vận động quần chúng.

Ban tổ chức trao giấy khen cho các đơn vị xuất sắc.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi đã trao giấy khen cùng tiền thưởng cho các tập thể xuất sắc với tổng kinh phí khen thưởng 20.500.000 đồng (trích từ Quỹ Khuyến học thành phố Đồng Nai năm 2026).

Cơ cấu giải thưởng trao tại hội thi bao gồm:

- 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng; 01 Giải Nhì: 3.000.000 đồng

- 03 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải

- 05 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải

- 01 Giải Xử lý tình huống hay nhất: 500.000 đồng

- 03 Giải Năng khiếu hay nhất: 500.000 đồng/giải

- 01 Giải Cổ động viên sôi động nhất: 500.000 đồng

Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi lần thứ I năm 2026.

Hội thi Cán bộ Khuyến học giỏi thành phố Đồng Nai lần thứ I khép lại, những trải nghiệm và kinh nghiệm thu nhận từ hội thi sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong kỷ nguyên số.