Sau hơn 54 năm nằm lại nơi đất khách, liệt sĩ được đón về quê mẹ

Ngày 2/11, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) phối hợp với gia đình, dòng họ long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Võ Mão về nơi an nghỉ cuối cùng tại khu lăng mộ gia đình, nghĩa trang Cồn Trúc Mồ, phường Cửa Lò.

Chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) phối hợp với gia đình, dòng họ long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Võ Mão. (Ảnh THCL)

Liệt sĩ Nguyễn Võ Mão sinh năm 1952, quê tại xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc (cũ), nay là khối Nghi Hải 3, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần ngư giàu truyền thống yêu nước, có 4 người con tham gia cách mạng, đồng chí sớm được hun đúc tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường và lòng yêu quê hương, đất nước.

Tháng 8/1969, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Võ Mão đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường đã đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh THCL)

Tại chiến trường miền Nam, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đồng chí cùng đồng đội kiên cường chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Ngày 5/10/1972, đồng chí Nguyễn Võ Mão anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại những ước mơ, hoài bão và dự định còn dang dở.

Sự hy sinh của người chiến sĩ trẻ là mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, đồng đội và quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dù thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu tích, công lao và sự hy sinh của liệt sĩ vẫn luôn được các thế hệ gia đình, dòng họ và nhân dân ghi nhớ, trân trọng.

Sau hơn 54 năm an nghỉ cùng đồng đội nơi đất khách, với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hai phường Phong Thái (thành phố Huế) và Cửa Lò (Nghệ An), hài cốt liệt sĩ Nguyễn Võ Mão đã được đưa trở về quê hương.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, gia đình, dòng họ và đông đảo người dân.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Võ Mão về nơi an nghỉ cuối cùng tại khu lăng mộ gia đình, nghĩa trang Cồn Trúc Mồ, phường Cửa Lò. (Ảnh THCL)

Đưa hài cốt liệt sĩ trở về nơi chôn rau cắt rốn không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình sau nhiều năm mong đợi, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.