Vẻ đẹp bình dị mùa nước nổi ở Cần Thơ

Những cánh đồng ngập nước vơi dần, những chiếc côn đẩy cá cuối mùa, những chiếc xuồng len lỏi giữa đồng, dáng người cần mẫn bên dòng nước… tất cả tạo nên bức tranh quê hương miền Tây đẹp đến nao lòng.

Trên mặt nước còn sót lại, những chiếc xuồng nhỏ chở theo người dân đi thăm lưới, đặt lợp, tranh thủ bắt những con cá cuối mùa. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Dòng nước lũ từng mênh mang phủ kín đồng ruộng nay thu hẹp, để lộ những bờ đất, những lối đi quen thuộc. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những ngày cuối mùa lũ, nước trên các cánh đồng ở Cần Thơ bắt đầu rút dần. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Mùa lũ dần khép lại, cũng là lúc người dân chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Trên mặt nước còn sót lại, những chiếc xuồng nhỏ chở theo người dân đi thăm lưới, đặt lợp, tranh thủ bắt những con cá cuối mùa. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Chiếc xuồng nhỏ vẫn len lỏi giữa đồng nước, dáng người cần mẫn kéo lưới, gỡ cá tạo nên bức tranh lao động đậm chất miền Tây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Người dân Cần Thơ tranh thủ đánh bắt những mẻ cá còn lại, níu giữ chút dư vị của mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Giữa con nước đổi thay, hình ảnh người dân Cần Thơ tranh thủ đánh bắt những mẻ cá cuối mùa vẫn mang đậm nét đẹp của miền sông nước. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Mùa nước nổi dần khép lại, nhưng những hình ảnh mộc mạc vẫn đọng lại trong lòng người, như một phần ký ức không thể phai của miền quê sông nước Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trên mặt nước còn sót lại, những chiếc xuồng nhỏ chở theo người dân đi thăm lưới, đặt lợp, tranh thủ bắt những con cá cuối mùa. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Nước lũ rút dần, mùa cá cũng vơi đi, nhưng trên những cánh đồng Cần Thơ, mùa nước nổi vẫn để lại những ký ức thân thương. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trên những cánh đồng, người dân còn chút tất bật cuối mùa với những chiếc lưới, cái lợp, cái côn, tranh thủ đánh bắt những con cá cuối mùa trước khi nước rút hẳn. Ảnh: Duy Khương – TTXVN