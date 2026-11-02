Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì họp Hội đồng lựa chọn tác phẩm nghệ thuật điêu khắc

Qua 3 đợt tổ chức báo cáo, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trình thủ trưởng Tổng cục Chính trị xem xét, thẩm định tổng số 18/19 phác thảo tượng tỷ lệ 1:1 theo kế hoạch. Đến nay, còn lại tác phẩm Đại thắng mùa Xuân 1975 của tác giả Hoa Bích Đào được xem xét thẩm định, cho ý kiến trong đợt này.

Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì cuộc họp.

Các thành viên hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa, giá trị nghệ thuật, từ bố cục tổng thể, chi tiết nhân vật, hình tượng… trong tác phẩm đều được tác giả chăm chút rất kỹ, bảo đảm thực hiện đúng với bản thảo. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng cũng thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất chỉnh sửa một số chi tiết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và tác giả để xây dựng được tác phẩm phác thảo hôm nay.

Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu quan sát, đánh giá chất lượng các tác phẩm điêu khắc.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị tác giả tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng về chi tiết trên tượng, thay đổi tên gọi của tác phẩm thành “Mùa Xuân đại thắng”; đồng thời, cần chỉnh sửa các chi tiết để hoàn thiện tác phẩm trưng bày ở khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong thời gian sớm nhất.