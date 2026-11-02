Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 2/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở Công viên Lê Thị Riêng.

Về kết quả tìm kiếm, riêng ngày 2/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm di vật.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 2/11, trong đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 160 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 28 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, ở đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra ở Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 891 bộ, trong đó 335 bộ có di vật.

Trong tổng số này, có 858 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí được phát hiện tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.