Đưa pháp luật đến với ngư dân

Các cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị kết hợp thăm, phát tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân tuân thủ pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ các hành vi vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); giúp ngư dân nhận biết những hành vi bị nghiêm cấm và hiểu rõ trách nhiệm của mình khi hoạt động trên biển.

Hướng dẫn ngư dân nhận diện hành vi khai thác hải sản trái phép.

Thay vì chỉ giới thiệu các quy định, lực lượng tuyên truyền gắn từng nội dung với công việc của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên. Từ việc kiểm tra giấy tờ, thiết bị trước khi xuất bến đến chấp hành quy định trong quá trình khai thác, mỗi thành viên đều có trách nhiệm chủ động phòng ngừa vi phạm.

Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị kết hợp vận động ngư dân thường xuyên tìm hiểu pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và Biên phòng trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Đại úy Nguyễn Văn Cảnh, Chính trị viên phó Hải đội 301, cho biết: Đơn vị chú trọng tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, sát với hoạt động của ngư dân. Trọng tâm là giúp mỗi chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên hiểu rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm và những quy định cần thực hiện; từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Thời gian qua, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Việc tuyên truyền trực tiếp trên tàu cá giúp đưa các quy định chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân, gắn việc phổ biến pháp luật với hướng dẫn thực hiện.