Ngư dân Bùi Văn Tiển được chăm sóc trên Tàu 746

Trước đó, sáng 14-11, anh Bùi Văn Tiển (32 tuổi, quê Quảng Ngãi), thuyền viên tàu cá QNg 90962 TS, bị cá kìm đâm vào ngực trái khi đang khai thác hải sản trên biển. Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Phan Vinh A cấp cứu.

Ngày 17-11, Tàu 746 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Tây nhận lệnh cơ động đến đảo Phan Vinh A tiếp nhận bệnh nhân, cùng bác sĩ và cha của anh Tiển đưa về đất liền.

Ngư dân Bùi Văn Tiển được đưa về bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu

Vượt hành trình hơn 400 hải lý trong điều kiện sóng cao 2-4m, gió đông bắc cấp 5-6, cán bộ, chiến sĩ trên tàu thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Khi cập cảng, anh Tiển có biểu hiện hơi thở yếu, nhịp thở nhanh, thở ngắt quãng và phải di chuyển bằng cáng. Lực lượng quân y Hải đoàn 129 nhanh chóng kiểm tra sức khỏe, phối hợp đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.