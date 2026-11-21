Luật không chỉ mở rộng các quy định về chuyên môn và điều kiện bảo đảm mà còn đặc biệt chú trọng thiết lập các cơ chế kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm tính tự nguyện, khách quan, công bằng và minh bạch trong toàn bộ quá trình hiến, lấy, ghép.

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028. Cơ sở dữ liệu về quản lý mô, bộ phận cơ thể người quy định tại Điều 34 của Luật này phải hoàn thành, vận hành trước ngày 31/12/2028.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bà Lan nhấn mạnh dự thảo luật đã được các cơ quan rà soát, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

“Với 7 chương, 39 điều sau khi chỉnh lý, dự thảo luật đã tăng cường các quy định pháp lý nhằm đảm bảo chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện; không chỉ mở rộng các quy định về chuyên môn, điều kiện đảm bảo, dự thảo luật còn đặc biệt chú trọng thiết lập các cơ chế kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, đảm bảo tính tự nguyện, khách quan, công bằng, minh bạch trong toàn bộ quá trình hiến, lấy, ghép”, bà Lan nói.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội.

Theo bà Lan, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và cử tri, Chính phủ đã chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật.

Theo đó, khẳng định không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi và việc thực hiện đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên để việc thực hiện đăng ký hiến đối với người có đủ năng lực, nhận thức; việchiến là hoàn toàn tự nguyện .

Đồng thời hoàn chỉnh các quy định nhằm bảo đảm chặt chẽ đối với hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Trong đó, dự thảo luật tăng độ tuổi được hiến khi còn sống cho người không phải là thành viên gia đình từ đủ 18 tuổi lên 25 tuổi, đảm bảo người hiến đã trưởng thành về nhận thức, độc lập trong quyết định và ít bị chi phối bởi áp lực kinh tế.

Khi hiến cho người ngoài gia đình, việc phân bổ do cơ quan điều phối quốc gia thực hiện để ngăn chặn từ gốc nguy cơ mua bán. Bên cạnh đó, người từ đủ 18 đến dưới 25 tuổi chỉ được hiến cho thành viên của gia đình.

Đối với việc hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ trên cơ sở lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giữ nội dung này nguyên như quy định của luật hiện hành (đồng nghĩa chưa bổ sung việc hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi trong lần sửa đổi này).

Để quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi, dự thảo luật sửa đổi lần này đã nâng tổng số hành vi bị nghiêm cấm lên 29 hành vi (Luật hiện hành quy định 10 hành vi bị nghiêm cấm). Trong đó có các hành vi như: cấm mua bán mô, bộ phận cơ thể người; cấm môi giới, lợi dụng việc nuôi con nuôi, chăm sóc thay thế, quan hệ giám hộ và quan hệ lệ thuộc khác để lấy, hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Dự thảo luật cũng quy định nghiêm cấm đưa người Việt Nam ra nước ngoài để mua bán mô, bộ phận cơ thể người hoặc đưa người nước ngoài vào Việt Nam để hiến, ghép trái quy định.

Ngoài ra, dự thảo luật quy định không thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người khi người hiến, người đại diện của người hiến hoặc cha đẻ, mẹ đẻ từ chối hiến hoặc có biểu hiện không đồng thuận, không hợp tác.

Về điều kiện, thẩm quyền xác định chết não/chết tuần hoàn, Bà Lan nhấn mạnh tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ khẳng định cứu chữa người bệnh luôn là ưu tiên tuyệt đối của người thầy thuốc. Dù hiến hay không, việc kết luận một người đã chết đều phải tuân thủ theo chuẩn mực y khoa được thế giới thừa nhận. Theo đó, dự thảo luật quy định các nội dung có tính chất nguyên tắc bảo đảm quyền con người trong việc xác định chết não, chết tuần hoàn.

Đặc biệt, ngay cả khi đã có kết luận chết não/chết tuần hoàn thì việc hiến vẫn hoàn toàn do gia đình quyết định. Dự thảo luật nghiêm cấm việc lấy mô, bộ phận cơ thể người trong trường hợp chưa rõ nguyên nhân tử vong hoặc nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu bất thường.