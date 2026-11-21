Nghị quyết này quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2026.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp theo Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Quang cảnh phiên họp chiều 21/11. Ảnh: Như Ý

Theo đó, Quốc hội cho phép xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài đối với người nộp thuế đủ điều kiện theo quy định kể trên. Người nộp thuế chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Việc xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế khi đáp ứng đủ các điều kiện: đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp người nộp thuế không được xóa tiền chậm nộp.

Cụ thể bao gồm: người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ; chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cũng thuộc trường hợp không được xóa tiền chậm nộp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 11 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2028.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tiếp thu giải trình. Ảnh: Như Ý

Tiếp thu giải trình ý kiến trước khi Quốc hội thông qua, Chính phủ cho biết, xử lý nợ là giải pháp hỗ trợ tháo gỡ rào cản tài chính để người nộp thuế hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, góp phần xử lý tồn đọng và chuẩn hóa dữ liệu.

Với khối lượng hơn 2,5 triệu trường hợp, việc thực hiện cần thời gian để thông tin chính sách, rà soát đối tượng, đối chiếu nghĩa vụ, giải quyết hồ sơ và kiểm chứng kết quả trước kỳ đánh giá chuyên sâu dự kiến vào quý II/2028.

Theo dự kiến thì kỳ đánh giá kết quả thực hiện sẽ là 3 năm (năm 2025, năm 2026, năm 2027). Do đó, việc ban hành chính sách trong năm 2026 sẽ góp phần tích cực cho việc đánh giá kết quả năm 2026, 2027.

Về tác động ngân sách, theo hồ sơ, quy mô nghĩa vụ thuộc phạm vi xử lý gồm nợ gốc lệ phí môn bài đã hạch toán khoảng 1.250 tỷ đồng và tiền chậm nộp tương ứng khoảng 438 tỷ đồng; nghĩa vụ lệ phí môn bài chưa hạch toán ước khoảng 15.000 tỷ đồng nếu gần 2 triệu người nộp thuế quay lại làm thủ tục; tiền chậm nộp thuộc phạm vi xem xét khoảng 9.990 tỷ đồng, gồm 9.715 tỷ đồng do cơ quan thuế quản lý và 275 tỷ đồng do cơ quan hải quan quản lý.