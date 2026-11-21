Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Tuấn (SN 1973, trú khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc) và Vũ Đình Quang (SN 1972, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2005, dù biết hai thửa đất có tổng diện tích khoảng 11.000 m² tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (nay thuộc đặc khu Phú Quốc) là đất rừng, Tuấn vẫn đồng ý mua lại từ người khác với giá 400 triệu đồng.

Đến tháng 6/2022, thông qua một người môi giới, ông N.V.T. (trú Hà Nội) gặp Tuấn để tìm hiểu việc mua đất.

Bị can Lê Thanh Tuấn. Ảnh: CACC

Tuấn giới thiệu hai thửa đất có giấy xác nhận nguồn gốc, đã được đưa ra khỏi ranh rừng và có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, người này dẫn ông T. đến xem thực địa.

Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất là 16 tỷ đồng. Ông T. đã chuyển 9,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn và 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của Quang.

Cơ quan điều tra xác định, trước đó Tuấn và Quang đã thỏa thuận về việc Quang bỏ công sức, chi phí để làm giấy xác nhận nguồn gốc đất. Khi giao dịch thành công, Quang sẽ được nhận tiền.

Vụ việc được phát hiện khi ông T. tiếp tục rao bán hai thửa đất cho người khác. Người mua sau đó đến cơ quan công an trình báo dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan.