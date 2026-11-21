Trước đó, vào lúc 16 giờ 10 ngày 19-11-2026, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc tại số 272/14 đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Phạm Viết Hải Phụng bị khống chế. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, Phạm Viết Hải Phụng (1988, sinh sống tại địa chỉ trên) có biểu hiện bất thường, liên tục la hét, dùng đá tấn công người đi đường, đồng thời cầm thanh gậy gỗ dài 1,2 mét cố thủ trong nhà.

Nhận tin báo, tổ công tác Đội Cảnh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Nghĩa Lộ tiếp cận, vận động đối tượng ra làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà dùng đá và thanh gỗ chống trả lực lượng chức năng không ra làm việc.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường Nghĩa Lộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường để xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, giải quyết.