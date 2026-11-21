Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lư Ngọc Thuỳ (SN 1994, thường trú phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long; hiện ở xã Bình An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, năm 2018, Thùy sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Lư Ngọc Thùy" để tổ chức các dây hụi trực tuyến, vận động những người quen qua hoạt động buôn bán trên mạng xã hội tham gia.

Ban đầu, Thùy mở hai dây hụi tuần, mỗi phần 500.000 đồng. Quá trình tổ chức, người này thực hiện việc chung chi đầy đủ, tạo lòng tin với các hụi viên. Sau khi những dây hụi đầu tiên kết thúc, Thùy tiếp tục mở thêm nhiều dây mới.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lư Ngọc Thùy. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Thùy cho người khác vay tiền, tham gia các dây hụi bên ngoài và phát sinh tình trạng một số hụi viên đã hốt hụi nhưng không đóng các kỳ tiếp theo. Để bù đắp khoản thiếu hụt, trả lãi vay và thanh toán tiền hụi bên ngoài, Thùy bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối.

Cụ thể, người này lập 46 phần hụi khống mang tên "Huynh Tham", sử dụng các phần hụi này để bỏ thăm, đưa thông tin không đúng sự thật về hụi viên nhằm hốt 80 phần hụi. Ngoài ra, Thùy còn bán hai phần hụi khống cho các hụi viên.

Với thủ đoạn trên, Thùy bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,57 tỷ đồng. Đến ngày 26/6/2023, người này tuyên bố vỡ hụi.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ án để xử lý theo quy định.