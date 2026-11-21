Ngày 21/11, Công an phường Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 2 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn. Qua truy xét, lực lượng công an tiếp tục phát hiện nhiều gói chứa chất nghi là ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân Châu phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra một căn nhà tại tổ 21, khóm Long Thạnh A, phường Tân Châu.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Chí Bình (SN 1994) và Lê Thái Hòa (SN 1991), cùng trú tại phường Tân Châu, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm kiểm tra, trong nhà còn có Nguyễn Bảo Toàn (SN 1995).

Công an đã đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Lê Thái Hòa (bên trái) và Đối tượng Nguyễn Bảo Toàn. Ảnh: CACC.

Qua làm việc, bước đầu xác định khoảng 11h ngày 16/11, Hòa đến khu vực hẻm Ngân hàng MB Bank, thuộc khóm Long Thị D, phường Tân Châu, mua ma túy của Nguyễn Thị Nở (SN 1974, trú tại phường Tân Châu).

Sau khi mua, Hòa mang số ma túy cùng dụng cụ sử dụng đến nhà Bình để cùng sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Thị Nở. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Hòa và Bình thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy được mua từ Nở.

Từ lời khai của những người liên quan, Công an phường Tân Châu tiếp tục truy xét, kiểm tra căn nhà tại tổ 9, khóm Long Thị D, nơi Nguyễn Thị Nở sinh sống.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều gói chứa chất nghi là ma túy được cất giấu trong nhà vệ sinh, với tổng khối lượng khoảng 61,08 gram.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Hiện, Công an phường Tân Châu đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò và hành vi của từng người liên quan, đồng thời giám định tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.