Tối 17/11, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra một căn hộ trên địa bàn phường Hoàng Mai, phát hiện 7 người mang quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, trong số này có 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, thông qua công tác quản lý người nước ngoài và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc lừa đảo trên không gian mạng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp thực hiện từng công đoạn nhằm tiếp cận, tạo dựng lòng tin, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư tài chính trực tuyến để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng các ứng dụng nhắn tin trực tuyến, chủ yếu là Snapchat, để tìm kiếm, làm quen với những người có khả năng trở thành bị hại, phần lớn là công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ.

Sau khi tiếp cận, các đối tượng sử dụng danh tính giả, thường xuyên trò chuyện, tạo dựng quan hệ tình cảm nhằm chiếm được lòng tin của bị hại. Khi nhận thấy bị hại đã tin tưởng, chúng bắt đầu giới thiệu, lôi kéo tham gia đầu tư tài chính thông qua các trang web do nhóm quản lý.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký tài khoản, nạp tiền, thực hiện giao dịch và sử dụng các ứng dụng chuyển tiền trực tuyến. Trong quá trình này, chúng tiếp tục tư vấn, dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền vào tài khoản đầu tư. Khi số tiền đầu tư đạt mức lớn, các đối tượng khóa tài khoản, khiến bị hại không thể đăng nhập hoặc rút số tiền đã chuyển, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 57 bị hại, chủ yếu là công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Tại cơ quan Công an, một người trong nhóm có ký hiệu HM khai nhận, khoảng tháng 5/2026, người này đến Việt Nam du lịch và quen biết một người đàn ông qua mạng. Sau đó, HM được người này giới thiệu công việc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Đến tháng 8/2026, HM đến Hà Nội, bắt đầu được hướng dẫn cách thức hoạt động và tham gia cùng các đối tượng khác. Công việc chủ yếu là liên hệ với những người có khả năng trở thành bị hại, trong đó có người Ấn Độ và Canada, dụ dỗ họ tải các ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo, nạp tiền để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, một số người trong nhóm đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo. Sau khi vào Việt Nam, những người này được đưa về Hà Nội, bố trí nơi ở và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Theo thông tin xác minh ban đầu, với mỗi trường hợp lừa đảo thành công, các đối tượng tham gia được hưởng khoản tiền tương ứng từ 3% đến 15% số tiền bị hại đã đầu tư.

Hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.