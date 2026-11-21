Theo đó, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vừa được thông qua, Bộ Y tế bổ sung nơi cấm hút thuốc hoàn toàn bao gồm tất cả các cơ sở giáo dục không loại trừ trường cao đẳng, đại học, học viện. Như vậy, việc hút thuốc lá tại trường cao đẳng, đại học, học viện sẽ bị cấm không chỉ trong giảng đường, phòng học, thư viện, phòng làm việc mà còn tại các khu vực ngoài trời thuộc khuôn viên nhà trường.

Bên cạnh việc cấm hút thuốc, luật mới còn điều chỉnh quy định về kinh doanh thuốc lá tại khu vực gần các cơ sở giáo dục. Theo đó, phạm vi cấm bán thuốc lá trong bán kính 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất được mở rộng đối với các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế theo quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Ảnh: Quochoi.vn

Đáng chú ý, luật mới quy định rõ, cấm hút thuốc lá hoàn toàn đối với tất cả các địa điểm trong nhà, chỉ trừ những trường hợp có bố trí khu vực hút thuốc theo quy định riêng, nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc.

Luật tiếp tục quy định nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá hoặc bán, cung cấp thuốc lá cho đối tượng này. Hành vi bán thuốc lá qua máy bán hàng tự động, bán thuốc lá trên môi trường điện tử cũng bị nghiêm cấm, trừ trường hợp giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp.

Luật nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu và chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác. Các hành vi kinh doanh sản phẩm được thiết kế mô phỏng bao thuốc lá, điếu thuốc lá hoặc có cấu tạo, chức năng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng thuộc diện bị nghiêm cấm, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Luật vừa được thông qua cũng nghiêm cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác. Quy định này thể hiện rõ yêu cầu kiểm soát các sản phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe, bên cạnh thuốc lá truyền thống.

Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị trực tiếp và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử về thuốc lá tới người tiêu dùng cũng là hành vi bị nghiêm cấm theo luật mới. Việc trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh, nhãn thuốc lá tại địa điểm phân phối và trên môi trường điện tử cũng bị hạn chế, trừ trường hợp được Chính phủ cho phép.

Cùng với đó, luật bổ sung các biện pháp kiểm soát nguồn cung, hướng tới giảm dần sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027, trừ một số quy định có thời điểm áp dụng riêng.