Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Người dân thôn Vĩnh Tiến, được cán bộ xã Tây Đô hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại thôn.

Dịch vụ công về tận nhà văn hóa thôn

Thay vì phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để thực hiện từng thủ tục, người dân Tây Đô nay có thể tiếp cận cán bộ hỗ trợ ngay tại nhà văn hóa thôn. Đây là cách làm được xã Tây Đô triển khai nhằm đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, đồng thời giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng các tiện ích số.

Theo kế hoạch, “Dịch vụ công lưu động” được tổ chức 2 lần/tháng tại các nhà văn hóa trên địa bàn xã. Trước mỗi đợt, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với các thôn thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung hỗ trợ và những giấy tờ người dân cần chuẩn bị. Qua đó, người dân có nhu cầu có thể chủ động đến điểm lưu động hoặc đăng ký để được hỗ trợ.

Tại các điểm lưu động, cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện nhiều nhóm thủ tục như hộ tịch - tư pháp, chứng thực, đất đai, chính sách người có công, bảo trợ xã hội... Với những thủ tục đủ điều kiện, hồ sơ được hỗ trợ nộp trực tuyến ngay tại chỗ. Cùng với đó là các nội dung gắn với chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày như kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ trên VNeID, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh, số điện thoại, tài khoản an sinh; hướng dẫn nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến và sử dụng chữ ký số.

Với người trẻ, những thao tác này có thể khá quen thuộc, nhưng với nhiều người cao tuổi hoặc người ít sử dụng công nghệ, việc tự đăng nhập, xác thực thông tin, tích hợp giấy tờ hay nộp một hồ sơ trực tuyến vẫn là trở ngại. Vì vậy, sự có mặt của cán bộ tại nhà văn hóa thôn giúp những thao tác tưởng như đơn giản trở nên dễ tiếp cận hơn.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân thôn Hòa Sơn, xã Tây Đô, chia sẻ: Trước đây khi làm thủ tục hành chính, chúng tôi thường phải đến xã nên cũng mất thời gian đi lại. Nay có cán bộ về tận thôn hướng dẫn, những việc chưa biết cách làm trên điện thoại cũng được chỉ dẫn cụ thể, thuận tiện hơn nhiều.

Không chỉ hỗ trợ tại điểm tập trung, qua quá trình tuyên truyền, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã còn tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ của một số người cao tuổi, người khuyết tật, người có công gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc sử dụng công nghệ. Đây là nhóm đối tượng được ưu tiên hỗ trợ trong quá trình triển khai mô hình.

Giúp người dân thích nghi với môi trường số

Mới đây, ngày 4/10, tại thôn Tiến Sơn, tổ “Dịch vụ công lưu động” đã hướng dẫn 114 lượt người dân, hỗ trợ tiếp nhận và nộp trực tuyến 6 hồ sơ. Các hồ sơ gồm đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân, khai tử, mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ và thủ tục thờ cúng liệt sĩ. Cả 6 hồ sơ đều được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%. Đáng chú ý, có 108 người được hỗ trợ tài khoản định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công và tích hợp, xác thực thông tin giấy tờ trên VNeID.

Bà Trịnh Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Đô, cho biết: “Việc tổ chức dịch vụ công lưu động tại các nhà văn hóa giúp trung tâm có điều kiện tiếp cận trực tiếp với người dân, nắm bắt những thủ tục người dân còn khó khăn khi thực hiện. Qua hướng dẫn trực tiếp, chúng tôi mong muốn người dân không chỉ được hỗ trợ giải quyết hồ sơ trước mắt mà từng bước biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và các tiện ích số. Trong quá trình triển khai, cán bộ cũng ghi nhận một số người dân chưa nắm rõ nội dung hỗ trợ hoặc chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ gốc để đối chiếu, dẫn đến phải bổ sung. Vì vậy, việc phối hợp với trưởng thôn rà soát nhu cầu, thông tin trước về thủ tục và giấy tờ cần thiết là một phần quan trọng để các buổi lưu động đạt hiệu quả cao hơn”.

Điểm đáng ghi nhận của mô hình là dịch vụ công được đưa ra khỏi không gian làm việc cố định để đến gần hơn với khu dân cư. Người dân không phải mất thêm thời gian, chi phí đi lại chỉ để được hướng dẫn một thao tác trên điện thoại hay hoàn thiện một bộ hồ sơ. Với những người thuộc nhóm yếu thế, lợi ích này càng rõ rệt. Quan trọng hơn, mỗi buổi dịch vụ công lưu động còn là một lần “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân làm quen với phương thức giải quyết thủ tục trên môi trường số. Khi đã được hướng dẫn và thực hành trực tiếp, người dân có thể tự tin hơn trong những lần giao dịch tiếp theo.

Từ những hồ sơ được tiếp nhận, những giấy tờ được tích hợp trên VNeID đến từng thao tác được cán bộ xã Tây Đô hướng dẫn ngay tại nhà văn hóa thôn, “Dịch vụ công lưu động” đang tạo thêm một phương thức phục vụ gần dân, sát với nhu cầu của người dân. Không chỉ đưa thủ tục hành chính về gần nơi ở, mô hình còn từng bước giúp người dân thích nghi với môi trường số, để việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trở nên thuận tiện hơn.