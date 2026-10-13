Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế và khoa học - công nghệ - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ban Công tác liên ngành được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/BCTLN ngày 1/10/2026, trực thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhằm tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Ban Công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế chỉ đạo, điều phối công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên hai lĩnh vực kinh tế và khoa học, công nghệ. Đây là hai lĩnh vực then chốt đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải góp phần mở ra không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực bên ngoài, phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận quốc tế, điều quan trọng là các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tận dụng tối đa những cơ hội, lợi ích từ các cam kết, thỏa thuận đã ký kết, chuyển hóa thành nguồn lực thực chất cho phát triển đất nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược và cạnh tranh công nghệ giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, nhiều nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các bộ, ngành và cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị phiên họp tập trung rà soát, thống nhất phân công nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên triển khai đến hết năm 2026, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Tại phiên họp, các bộ, ngành thành viên Ban Công tác đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, tiến độ thực hiện và kết quả dự kiến đến ngày 31/12/2026, tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm là hội nhập quốc tế về kinh tế và hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ.

Về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, các báo cáo tập trung vào tình hình đàm phán, thực thi các cam kết kinh tế, thương mại quốc tế và mở rộng thị trường; hợp tác quốc tế bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp trọng điểm, công nghiệp nền tảng và công nghiệp chiến lược; kết nối hạ tầng giao thông chiến lược với các nước láng giềng; hợp tác tài chính, đầu tư; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; ngoại giao kinh tế và vận động tháo gỡ vướng mắc với các đối tác.

Về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, các báo cáo tập trung vào công tác ngoại giao khoa học, công nghệ; hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành đã triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Theo báo cáo tại phiên họp, ngay sau khi Ban Công tác được thành lập, các cơ quan thành viên đã chủ động triển khai nhiệm vụ được giao theo chức năng, thẩm quyền; nhiều nhiệm vụ đã có kết quả cụ thể. Tuy nhiên, các nhiệm vụ còn lại có tính liên ngành cao, liên quan đến chức năng quản lý của nhiều bộ, ngành, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn giữa các cơ quan thành viên.

Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến tiến độ phối hợp trong đàm phán và trả lời đối tác; ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, rào cản mới của đối tác; thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả hợp tác quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp; bảo đảm nguồn lực thực thi, an ninh kinh tế và an ninh công nghệ.

Tại phiên họp, đại diện các bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát biểu, tập trung làm rõ kết quả triển khai các nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.

Các ý kiến thảo luận, kiến nghị tập trung vào việc đẩy mạnh đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết kinh tế, thương mại quốc tế; ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại và rào cản mới; bảo đảm an ninh năng lượng; phát triển công nghiệp, kết nối hạ tầng chiến lược; hợp tác đầu tư, tài chính; chống khai thác IUU và thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, các đại biểu đề xuất thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác về công nghệ và khởi nghiệp; chuyển giao, thương mại hóa công nghệ; bảo đảm an ninh công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản trị trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường tổng hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; phát huy vai trò điều phối, kết nối của Ban Công tác đối với các nhiệm vụ liên ngành, liên lĩnh vực; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm và thời hạn thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai những nhiệm vụ cấp bách có tính liên ngành - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ghi nhận các ý kiến tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan thành viên Ban Công tác. Phiên họp đã thống nhất các nội dung về phân công nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên triển khai đến hết năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai những nhiệm vụ cấp bách có tính liên ngành, trong đó có đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ; chuẩn bị Phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ ba của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong năm 2026; thúc đẩy đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại; tăng cường ngoại giao kinh tế, huy động nguồn lực quốc tế và phát triển quan hệ kinh tế với các đối tác.

Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh công nghệ; tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược, chuỗi cung ứng và phát huy vai trò tham gia của doanh nghiệp, địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các thành viên Ban Công tác đề cao trách nhiệm, chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn thực hiện, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Về cơ chế phối hợp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cơ quan thành viên, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý những vấn đề liên ngành phát sinh, không chờ đến kỳ họp của Ban Công tác. Tùy theo tính chất công việc, có thể tổ chức làm việc theo từng nhóm vấn đề với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, bảo đảm xử lý công việc kịp thời, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các Phó Trưởng ban, thành viên Ban Công tác và các cơ quan liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Ban Công tác phải thực sự trở thành cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về kinh tế, khoa học và công nghệ; lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả hoạt động.