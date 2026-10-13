Hàng tấn quần áo cũ chất thành 'núi' ở Hà Nội sẽ được đưa đi đâu, xử lý trong bao lâu?

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 13/10, hàng tấn quần áo cũ bị tập kết trái phép trong phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang được dọn dẹp. Máy móc và phương tiện được huy động để thu gom lượng rác thải tồn đọng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện mỹ quan đô thị.

Trước đó, khu vực này xuất hiện nhiều quần áo cũ với đủ màu sắc, chủng loại, chất cao như những ngọn núi. Sau thời gian dài phơi mưa nắng, nhiều quần áo bị ẩm mốc, bốc mùi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Số quần áo đã đóng sẵn vào bì được tập kết 1 góc riêng.

Số quần áo chưa được đóng vào bì để lẫn lộn 1 góc của "núi" quần áo.

Trong ngày 13/10, máy móc bắt đầu được đưa vào để thu gom, xúc quần áo cũ lên các phương tiện vận chuyển.

Từng đống quần áo được đưa ra khỏi khu vực tập kết để chuyển đến nơi xử lý.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Từ Liêm, công tác thu dọn bắt đầu từ ngày 13/10 và dự kiến kéo dài khoảng 4-5 ngày. Toàn bộ số quần áo cũ sau khi thu gom sẽ được đưa về bãi rác Nam Sơn.

Ông Vũ Minh Hà (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết những đống quần áo cũ này đã xuất hiện từ khoảng tháng 4/2025. Ban đầu, lượng quần áo không nhiều, nhưng theo thời gian, số lượng ngày càng tăng, hình thành những đống lớn.

“Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức dọn dẹp nhiều lần, nhưng cứ thu gom xong lại có người mang quần áo đến đổ, khiến tình trạng này tiếp diễn. Tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để, đồng thời tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vứt rác trái phép, tránh tái diễn tình trạng trên, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh”, ông Hà chia sẻ.

Ghi nhận tại hiện trường, bên cạnh hoạt động thu gom bằng máy móc, một số người dân cũng đến lựa chọn quần áo cũ và mang đi bằng bao tải.

Nhiều lượt xe ba gác chở các bao quần áo ra khỏi khu vực tập kết.