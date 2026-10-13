El Niño đe dọa nguồn nước và phục hồi kinh tế tại châu Á

El Niño cực mạnh được dự báo có thể quay trở lại trong năm 2026, làm gia tăng nguy cơ hạn hán trên diện rộng. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng Campuchia dự báo nước này sẽ chịu ảnh hưởng của El Niño từ tuần thứ ba của tháng 10/2026 đến hết tháng 2/2027. Mùa mưa dự kiến kết thúc vào tuần thứ ba của tháng 10, sau đó lượng mưa giảm dần và duy trì ở mức thấp, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước trong mùa khô.

Cơ quan này khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, đồng thời bảo vệ và duy trì các nguồn nước dự trữ. Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản Campuchia cũng kêu gọi người nuôi trồng thủy sản chủ động dự trữ, sử dụng nước hợp lý nhằm hạn chế rủi ro thiếu nước phục vụ sản xuất.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), El Niño làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và chế độ mưa, kéo theo tăng nguy cơ hạn hán, nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực. Đợt El Niño hiện nay được dự báo đạt đỉnh trong khoảng cuối năm 2026 đến tháng 2/2027.

Tại Sri Lanka, Ngân hàng Trung ương nước này cảnh báo các rủi ro khí hậu liên quan đến El Niño có thể làm suy yếu đà phục hồi kinh tế còn mong manh sau cuộc khủng hoảng nghiêm trọng năm 2022. Trong báo cáo công bố tối 12/10, cơ quan này nhận định rủi ro khí hậu cùng biến động trên thị trường tài chính đang tạo ra môi trường bên ngoài đầy thách thức, có thể ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính trong nước.

Theo ngân hàng, thời tiết bất lợi có thể gây sức ép đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, làm gia tăng nguy cơ mất khả năng trả nợ và suy giảm chất lượng tín dụng tại các tổ chức tài chính. Cơ quan Khí tượng Sri Lanka dự báo mưa lớn kéo dài đến hết tháng 12, trước khi chuyển sang một đợt hạn hán kéo dài vào đầu năm 2027.

Những cảnh báo trên được đưa ra khi Sri Lanka vẫn đang khắc phục hậu quả của bão Ditwah năm ngoái, khiến khoảng 650 người thiệt mạng. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng do bão lên tới khoảng 4,1 tỷ USD, trong khi chính phủ triển khai chương trình phục hồi trị giá 1,6 tỷ USD.

Theo giới chuyên gia, nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp tục đặt ra thách thức đối với nguồn nước, hoạt động sản xuất và ổn định tài chính, cho thấy tác động của biến đổi khí hậu có thể cản trở những nỗ lực phục hồi kinh tế tại các quốc gia dễ bị tổn thương.