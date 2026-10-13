Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Bộ GD&ĐT

Ngày 13/10, Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Tham dự hội nghị có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng Đoàn Giám sát và các thành viên Đoàn giám sát. Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ và đại diện các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: moet.gov.vn).

Công bố quyết định và kế hoạch giám sát, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Thường trực, cho biết nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Trong đó, Đoàn sẽ tập trung đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến nội dung sách giáo khoa; đánh giá công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng.

Thời gian giám sát được xác định từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026. Đoàn Giám sát dự kiến hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/12/2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, cuộc giám sát này không đi tìm vi phạm mà đây là hoạt động giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và cả hệ thống chính trị quan tâm.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn sẽ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp, chủ trương nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới, bảo đảm đạt hiệu quả tốt hơn. Nếu được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chắc chắn sẽ tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên cả nước.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị (Ảnh: moet.gov.vn).

Trưởng Đoàn Giám sát yêu cầu quá trình thực hiện phải lấy Nghị quyết số 71-NQ/TW làm căn cứ, đối chiếu với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành để đánh giá việc tổ chức thực hiện trên thực tế.

Việc giám sát cần làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong quá trình triển khai; những nội dung nào chưa thực hiện được, vướng mắc ở đâu, nguyên nhân là gì; xác định những vấn đề còn thiếu, những nội dung phù hợp hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh cần thiết.

Đặc biệt, ông Trịnh Văn Quyết lưu ý việc đánh giá phải dựa trên số liệu và dẫn chứng cụ thể, không dừng ở nhận định chung chung.

Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc giám sát, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng giáo dục phổ thông là nơi hình thành nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh của mỗi thế hệ người Việt Nam. Mỗi trang sách giáo khoa, mỗi lớp học, mỗi người thầy đều gắn với tương lai của hàng chục triệu học sinh và niềm tin của hàng chục triệu gia đình.

Vì vậy, cuộc giám sát phải được tiến hành thực chất, đến nơi đến chốn, thẳng thắn và trung thực, đánh giá đúng tình hình. Qua đó, tạo cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chủ trương, quyết sách phù hợp, đưa giáo dục phổ thông vào nền nếp, ổn định, nâng cao chất lượng, xứng đáng là nền tảng, lực lượng nòng cốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong tương lai.