Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri tại Điện Biên

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên; Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị ghi nhận 7 cử tri phát biểu với 12 nội dung kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực, trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân và hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh, nâng mức phụ cấp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã cho phù hợp với tính chất công việc; điều chỉnh chế độ phụ cấp, mức đóng bảo hiểm bắt buộc đối với trưởng thôn, đội trưởng; quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Cử tri cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án phát triển kinh tế dưới tán rừng, kiến nghị có giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trả lời ý kiến cử tri.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã thông tin khái quát tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua; những kết quả đạt được, khó khăn, thách thức đặt ra và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị. Đối với 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Phó thủ tướng đề nghị các sở, ngành tỉnh Điện Biên xem xét, trả lời và giải quyết theo quy định.

Cử tri xã Thanh An tham luận tại buổi tiếp xúc.

Riêng đối với những khó khăn trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế dưới tán rừng, Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Điện Biên rà soát tổng thể, đánh giá cụ thể những vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục thực hiện; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ xem xét, tháo gỡ. Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Rà soát, đánh giá cụ thể từng mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực. Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, dư địa và động lực tăng trưởng để chủ động xây dựng giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.