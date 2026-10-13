Năm 2030, phấn đấu 100% người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của chương trình nhằm bảo đảm người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và tăng cường chăm sóc các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân, cập nhật định kỳ và kết nối với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, 100% trạm y tế triển khai dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; 95% học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông được khám, kiểm tra sức khỏe.

Cán bộ Trạm Y tế xã Diên Thọ tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ.

Tỉnh cũng phấn đấu tăng tỷ suất sinh thô thêm 0,5‰ so với năm 2025; giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 109 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh (ít nhất 4 bệnh, tật bẩm sinh phổ biến) đạt 70%; trẻ sơ sinh được sàng lọc (ít nhất 5 bệnh, tật bẩm sinh) phổ biến đạt 90%. Chương trình cũng phấn đấu 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp và 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tại nhà, tại cộng đồng…

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường chuyển đổi số và huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo đảm chương trình đạt hiệu quả.