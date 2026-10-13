Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh và các địa phương; các thế hệ lãnh đạo ĐHQG TP Hồ Chí Minh; đông đảo học sinh, sinh viên tiêu biểu của toàn hệ thống ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

ĐHQG TP Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong đổi mới giáo dục đại học, có quy mô đào tạo lớn nhất cả nước, thuộc nhóm 801-850 đại học hàng đầu thế giới, với hơn 110 nghìn người học, 180 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế, 13 ngành thuộc nhóm 500 thế giới. Đơn vị có gần 4.000 bài báo quốc tế được công bố vào năm 2025, dẫn đầu cả nước; đào tạo sau đại học ngày càng gắn với nhiệm vụ nghiên cứu, năm 2026 mở mới 25 ngành, trong đó 12 ngành gắn với công nghệ chiến lược. Phương thức hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp đã chuyển mạnh mẽ từ ký kết sang cùng làm với gần 400 nhiệm vụ đã thống nhất triển khai cùng 9 địa phương và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực của ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong 31 năm xây dựng và phát triển, thực hiện xuất sắc sứ mệnh làm đầu tàu, nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học cả nước, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ĐHQG TP Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản trị, xây dựng môi trường học thuật tôn trọng sáng tạo, đề cao thực chất và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo; hướng tới xây dựng ĐHQG TP Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu, xuất sắc của đất nước theo tinh thần các Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất 4 ngành được xếp hạng trong nhóm 50 của bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

GS, TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ĐHQG TP Hồ Chí Minh cần trở thành nơi phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu của đất nước; phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là trung tâm trí tuệ, tư vấn và phản biện chính sách, cung cấp luận cứ khoa học tin cậy phục vụ hoạch định các chủ trương, chính sách và quyết sách phát triển của đất nước, của vùng và của địa phương. ĐHQG TP Hồ Chí Minh phải thực sự trở thành một đại học thống nhất về chiến lược và sức mạnh, kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất; đồng thời, nhận trách nhiệm làm chủ một số công nghệ chiến lược không chỉ làm chủ công nghệ mà phải từng bước hình thành năng lực công nghệ nội sinh, phát triển công nghệ lõi và tạo ra sản phẩm công nghệ có khả năng cạnh tranh, mang thương hiệu Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trao khen thưởng, quà tặng các thủ khoa tuyển sinh năm học 2026-2027, thủ khoa tốt nghiệp năm học 2025-2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trao khen thưởng, quà tặng các cá nhân tiêu biểu tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh, các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu, đặt hàng trực tiếp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng dùng chung đối với ĐHQG TP Hồ Chí Minh để đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, các đề tài nghiên cứu, sản phẩm khoa học - công nghệ mà các địa phương, khu vực có nhu cầu thông qua các cơ chế đặc thù, thúc đẩy ĐHQG TP Hồ Chí Minh thành đô thị đại học hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn cho sinh viên và nhà khoa học quốc tế.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đóng góp hỗ trợ của các đơn vị.

Đối với học sinh, sinh viên ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng căn dặn: Đất nước không chỉ cần những người giỏi công nghệ mà còn cần những người có năng lực và trách nhiệm, có khát vọng, có tri thức toàn cầu nhưng có cội nguồn Việt Nam; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới nhưng cũng dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Các học sinh, sinh viên hãy học để hiểu bản chất của vấn đề, tranh luận, thử nghiệm, liên tục hoàn thiện bản thân và hãy làm chủ công nghệ. Hãy luôn nhớ rằng phía sau hành trình học tập, trưởng thành của các học sinh, sinh viên là sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của gia đình, thầy cô, bạn bè và toàn xã hội.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vinh danh các sinh viên tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ khai khóa, GS, TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của đại học trong đào tạo nhân tài, phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Từ lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực, yêu cầu đặt ra đối với ĐHQG TP Hồ Chí Minh là phát huy sức mạnh của toàn hệ thống, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn. Trong giai đoạn mới, ĐHQG TP Hồ Chí Minh xây dựng môi trường học thuật có khả năng thu hút và kết nối nhân tài Việt Nam, đồng thời tạo ra những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Nghi thức trao cờ truyền thống giữa các thế hệ sinh viên.

Tại lễ khai khóa năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã trao khen thưởng, quà tặng các cá nhân tiêu biểu tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; vinh danh 17 thủ khoa tuyển sinh năm học 2026-2027, thủ khoa tốt nghiệp năm học 2025-2026.

ĐHQG TP Hồ Chí Minh vinh danh 1 nhóm nghiên cứu cùng các nhà khoa học đoạt giải thưởng và danh hiệu uy tín trong nước và quốc tế từ đầu năm 2026 đến nay; 16 tập thể nhóm nghiên cứu và 10 nhà khoa học có thành tích nổi bật trong sáng chế, công bố khoa học và nghiên cứu ứng dụng; 7 tập thể và 9 học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế. Các doanh nghiệp, đối tác đã trao kinh phí hơn 160 tỷ đồng hỗ trợ phát triển ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chủ đề “Made by VNUHCM”.

Trước khi diễn ra lễ khai khóa, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chủ đề “Made by VNUHCM”. Triển lãm giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiêu biểu do đội ngũ nhà khoa học của ĐHQG TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, phát triển.