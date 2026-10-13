[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 14/10/2026: Bắc Bộ ngày mai hửng nắng, Trung Bộ còn mưa lớn cục bộ,

Tại Bắc Bộ, đêm nay trời nhiều mây, cục bộ có mưa nhưng lượng không đáng kể do khối không khí lạnh suy yếu chậm và dịch chuyển lệch về phía đông. Sang ngày mai, mây giảm, trời hửng nắng, thời tiết tương đối thuận lợi.

Tại Trung Bộ, đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn mưa vừa ở một vài nơi. Từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và một số khu vực lân cận tiếp tục có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sang ngày mai, do nhiễu động trong đới gió đông suy yếu, mưa trên khu vực giảm dần, phổ biến là mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc vẫn cần được lưu ý.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở Nam Bộ và Lâm Đồng. Ngày mai, ban ngày các khu vực có nắng gián đoạn, nhưng chiều tối và đêm mưa dông tiếp tục xuất hiện trở lại. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.