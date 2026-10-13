Bảo Lâm 1: Đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

Đồng chí Trương Hoài Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trương Hoài Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Vũ Thị Thanh Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã; đại diện Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN, Hội Doanh nghiệp Bảo Lộc cùng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của xã Bảo Lâm 1; nghe đơn vị tư vấn thuyết minh bản đồ, đồ án Quy hoạch chung của xã. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận rõ hơn định hướng phát triển không gian, hạ tầng và các khu vực có tiềm năng thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 Trịnh Văn Thảo khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của xã Bảo Lâm 1

Qua trao đổi, đại diện các doanh nghiệp cho rằng Bảo Lâm 1 còn nhiều dư địa để mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là công nghiệp gắn với khoáng sản, du lịch, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là nhiều khu vực còn chồng lấn với quy hoạch khoáng sản, khiến việc hình thành quỹ đất và triển khai các dự án mới gặp khó khăn.

Từ thực tế đó, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị các cấp, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quy hoạch khoáng sản, tạo thêm quỹ đất đủ điều kiện để thu hút và triển khai các dự án đầu tư. Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và hình thành mạng lưới hợp tác giữa các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trương Hoài Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Thu hút đầu tư không chỉ là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay cơ quan chuyên môn, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần trở thành một “đại sứ” trong giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư của Bảo Lâm 1, cùng doanh nghiệp kiến tạo những động lực phát triển mới cho địa phương. Với tinh thần “Doanh nghiệp cần, chính quyền có - Doanh nghiệp khó, chính quyền cùng tháo gỡ”, địa phương xác định tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đó cùng góp sức xây dựng Bảo Lâm 1 ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Lãnh đạo xã Bảo Lâm 1 tặng hoa chúc mừng Chi hội doanh nghiệp xã vừa thành lập

Dịp này, Chi hội Doanh nghiệp xã Bảo Lâm 1 đã được thành lập; tạo thêm một đầu mối kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương; đồng thời mở rộng cơ hội trao đổi thông tin, liên kết sản xuất, kinh doanh và cùng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đầu tư, hoạt động trên địa bàn.