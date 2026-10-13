Quân khu 9 kiểm tra kết quả hoạt động các bệnh viện Quân - Dân y tại Cà Mau

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, kiểm tra hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo các đơn vị cho biết, hai bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau và Bạc Liêu có tổng số 510 cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và lao động hợp đồng, được tổ chức thành 11 khoa chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, thăm hỏi, động viên chiến sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau.

Thời gian qua, hai bệnh viện đã nỗ lực đáp ứng tốt nhu cầu khám, cấp cứu và điều trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư và đưa vào vận hành hiệu quả, nổi bật là hệ thống chẩn đoán hình ảnh bằng cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Đội ngũ y, bác sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, tạo được niềm tin đối với bộ đội và Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều kiểm tra hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla tại Bệnh viện Quân - Dân y Bạc Liêu.

Đoàn công tác Quân khu 9 kiểm tra sơ đồ quy hoạch tổng thể dự án Bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau mới, đang chuẩn bị triển khai xây dựng.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời kiến nghị Đoàn công tác Quân khu 9 tiếp tục quan tâm đầu tư, bổ sung các trang thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho hai đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên hai bệnh viện; đồng thời đánh giá cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong công tác xây dựng cơ bản của Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại hai bệnh viện Quân - Dân y Cà Mau và Bạc Liêu.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chủ động tham mưu đầu tư, bổ sung trang thiết bị y tế; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giữ gìn y đức, lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ bộ đội và Nhân dân.

Bên cạnh đó, các bệnh viện cần quản lý tài chính chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 9 đặc biệt lưu ý các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác chăm lo, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên./.