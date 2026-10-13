Bắc Ninh công bố 576 lượt phương tiện bị phạt nguội

Trong tuần từ ngày 28/9 đến 4/10/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh phát hiện 576 trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ quy định qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Chủ phương tiện được khuyến cáo kiểm tra thông tin và thực hiện xử lý vi phạm theo quy định.

Phát hiện 576 trường hợp chạy quá tốc độ trong một tuần

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh vừa công bố danh sách các phương tiện bị ghi nhận vi phạm quy định về tốc độ trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 4/10/2026.

Theo thông tin được đơn vị đăng tải, thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 576 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép. Danh sách được công khai nhằm giúp người dân kiểm tra thông tin vi phạm và chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội.

Chủ phương tiện và người điều khiển xe cần đối chiếu thông tin trong danh sách được công bố. Nếu phát hiện phương tiện của mình có tên trong danh sách, người liên quan nên kiểm tra cụ thể thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị phụ trách xử lý trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Việc công khai dữ liệu vi phạm qua hệ thống giám sát góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hành vi không tuân thủ quy định giao thông. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để người dân chủ động kiểm tra tình trạng vi phạm của phương tiện, tránh bỏ sót thông báo và chậm trễ trong quá trình giải quyết.

Cách tra cứu phạt nguội và lưu ý khi xử lý vi phạm

Người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm giao thông trên kênh chính thức của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Khi tra cứu, người dân cần đối chiếu chính xác biển kiểm soát và các thông tin liên quan. Nếu có vướng mắc hoặc nhận thấy dữ liệu chưa chính xác, chủ phương tiện nên liên hệ đơn vị có thẩm quyền xử lý để được hướng dẫn, không nên chỉ căn cứ vào thông tin truyền tải qua các trang mạng không chính thức.

Đối với các trường hợp đã được xác định vi phạm, người liên quan cần thực hiện thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Người dân cũng nên cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường dẫn lạ yêu cầu chuyển tiền để nộp phạt; chỉ sử dụng các kênh chính thức để xác minh thông tin và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý biển báo và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện mặt đường, mật độ phương tiện cũng như tình hình giao thông thực tế.

Chạy quá tốc độ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn làm giảm khả năng xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và mức độ nghiêm trọng khi va chạm. Vì vậy, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác, không phóng nhanh, vượt ẩu, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Danh sách một số phương tiện vi phạm bị xử lý phạt nguội chạy quá tốc độ: