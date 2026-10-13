Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

Với Việt Nam, những địa chỉ lịch sử này còn gợi nhắc về chiều sâu quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Trân trọng quá khứ cũng là để hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay, từ đó tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam-LB Nga, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Trước đó, đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Đại sứ quán đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng với LB Nga. Đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp giữa Đại sứ quán, cơ quan tùy viên và các cơ quan chức năng của nước sở tại, qua đó đưa những cơ hội hợp tác trở thành các chương trình, hoạt động cụ thể, góp phần mở rộng không gian hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, để quan hệ quốc phòng Việt Nam-LB Nga phát triển thực chất và hiệu quả.