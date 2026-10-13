Kim Anh đưa dịch vụ công lưu động đến gần người dân

Các tổ công tác theo mô hình Dịch vụ công lưu động của xã Kim Anh được triển khai hiệu quả đã thiết thực hỗ trợ người dân giải quyết TTHC ngay tại địa bàn cư trú. Ảnh: Lương Giang

Đưa dịch vụ công đến tận thôn, hỗ trợ người dân

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Minh Trí, Minh Phú và Tân Dân thuộc huyện Sóc Sơn trước đây, xã Kim Anh có diện tích khoảng 52km², dân số trên 49.000 người. Địa bàn rộng, dân cư đông khiến nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng lớn, trong khi việc di chuyển đến trụ sở UBND xã vẫn là trở ngại đối với một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Người cao tuổi, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp mà khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế... là những đối tượng được mô hình Dịch vụ công lưu động ưu tiên phục vụ. Ảnh: Lương Giang

Trước thực tế đó, UBND xã Kim Anh triển khai mô hình Dịch vụ công lưu động, phối hợp với Đoàn Thanh niên và Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số của xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC ngay tại địa bàn dân cư. Thay vì chỉ chờ người dân đến trụ sở, các tổ công tác chủ động về nhà văn hóa thôn, trực tiếp giải đáp vướng mắc và hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ công.

Mô hình ưu tiên người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở khu vực xa trung tâm xã, đi lại không thuận tiện. Nội dung hỗ trợ không chỉ dừng ở việc hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ mà còn tập trung vào cài đặt, sử dụng các ứng dụng và tiện ích số phục vụ đời sống, giúp người dân từng bước làm quen với phương thức giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Ông Nguyễn Văn Thành, trú tại thôn Phú Thượng cho biết: Trước đây, người dân ở xa trụ sở UBND xã thường mất nhiều thời gian đi lại để giải quyết các TTHC. Với những người chưa thành thạo công nghệ, việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ tịch, đất đai, bảo hiểm hay cập nhật tài khoản VNeID cũng có thể gặp không ít khó khăn.

“Việc các tổ công tác về tận thôn, thậm chí đi tận ngõ, gõ tận nhà để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, rất ý nghĩa và thiết thực. Qua đó, thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với người dân”, ông Thành chia sẻ.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính công của địa phương cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, xã Kim Anh đã xử lý 19.427 văn bản đến, gồm 951 văn bản giấy, 18.476 văn bản điện tử và 109 văn bản mật. Cùng với yêu cầu bảo đảm quy trình, chất lượng giải quyết công việc, địa phương chú trọng nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính.

Thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Thế Long, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Anh cho biết: Các tổ công tác theo mô hình Dịch vụ công lưu động đã triển khai nhiệm vụ từ cuối năm 2025. Trong quá trình hoạt động, các thành viên trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng số; giải đáp những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện các bước theo đúng quy trình.

“Điểm đáng chú ý của mô hình là cách tiếp cận linh hoạt, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm cơ sở tổ chức hoạt động. Những nội dung khó hiểu được hướng dẫn cụ thể, dễ tiếp cận; các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng số được giải thích, hỗ trợ kịp thời. Nhờ đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận các tiện ích số, từng bước thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ trực tiếp sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi phù hợp”, ông Vũ Thế Long khẳng định.

Thành viên Tổ công tác Dịch vụ hành chính công lưu động đi tận ngõ, gõ tận nhà hỗ trợ người dân. Ảnh: Lương Giang

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đỗ Minh Tuấn, ngay sau thời điểm chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Kim Anh đã triển khai mô hình Dịch vụ công lưu động để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sau sáp nhập xã. UBND xã đã tổ chức quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức đổi mới tư duy, phương thức làm việc theo hướng phục vụ người dân tốt hơn.

Mô hình tổ phục vụ hành chính công lưu động, với các Tổ công tác đã được triển khai đến nhà văn hóa thôn, các thành viên có trách nhiệm tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ tại để người dân nắm bắt, chủ động tham gia.

Qua thực tế triển khai, mô hình đã góp phần hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác hơn. Đồng thời, đây còn là kênh để chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận những bất cập phát sinh trong đời sống và quá trình giải quyết thủ tục, từ đó kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, tham mưu xử lý.