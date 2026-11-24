Gia đình chị Hường - anh Thành và con trai Bình Nguyên

"Học sử bằng mắt"

Cuối tuần, chị Trần Thanh Hường và chồng là anh Phạm Xuân Thành ở Hà Nội thường đưa 3 ba con (Phạm Trần Gia Phong đã học đại học, con thứ Phạm Trần Bình An học lớp 10, còn con út Phạm Trần Bình Nguyên đang học lớp 1) đến các địa điểm văn hóa ở Thủ đô. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là những điểm đến gia đình lựa chọn để các con tìm hiểu về lịch sử, đời sống và truyền thống dân tộc.

Với chị Hường, những chuyến đi là cơ hội để các con tận mắt quan sát hiện vật, lắng nghe câu chuyện lịch sử và hiểu hơn về cuộc sống của các thế hệ đi trước. Chị mong các con được "học sử bằng mắt" qua hiện vật, cảm nhận tâm hồn, nếp sống và lòng tự hào về truyền thống của cha ông. Chị cũng khuyến khích các con đặt câu hỏi, chủ động tìm hiểu những điều chưa biết sau mỗi chuyến đi. Đây còn là khoảng thời gian cả gia đình tạm gác công việc, chuyện học hành để cùng nhau khám phá những điều mới mẻ.

Tại Nghệ An, chị Lê Thị Thu thường đưa các con đi xem biểu diễn nghệ thuật, dự lễ hội truyền thống và tham gia các hoạt động văn hóa ở quê nhà. Chị mong các con hiểu hơn về nơi mình sinh ra, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Con gái lớn Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, sinh năm 2021, yêu thích nghệ thuật biểu diễn, vì vậy chị Thu thường lựa chọn những chương trình phù hợp với sở thích của con. Với con gái nhỏ, chị ưu tiên các hoạt động vừa sức, tạo điều kiện để bé quan sát, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh.

Chồng chị Thu, anh Nguyễn Văn Đức, làm việc ở nước ngoài từ khi các con còn nhỏ. Phần lớn thông tin về cuộc sống gia đình được anh cập nhật qua những cuộc gọi, hình ảnh và câu chuyện vợ kể. Sau mỗi chuyến đi, chị Thu lại có thêm những trải nghiệm của các con để chia sẻ với chồng.

Chị Lê Thị Thu cùng con gái Ngọc Quỳnh trải nghiệm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Một mình chăm sóc, nuôi dạy 2 con không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chị Thu cố gắng dành thời gian đồng hành cùng các con trong sinh hoạt hằng ngày và qua những chuyến đi chung. "Tôi muốn các con được đi nhiều nơi, xem những chương trình nghệ thuật, tham gia lễ hội để biết thêm về văn hóa quê hương. Qua mỗi chuyến đi, các con có thêm điều mới để tìm hiểu, có những niềm vui riêng và hiểu hơn về nơi mình đang sống", chị chia sẻ.

Hai gia đình có cách lựa chọn điểm đến khác nhau, nhưng đều mong muốn con trẻ sớm tiếp xúc với lịch sử, nghệ thuật và văn hóa quê hương. Có thể các em chưa nhớ hết những điều đã xem, đã nghe, nhưng một hiện vật khơi gợi trí tò mò hay một tiết mục nghệ thuật yêu thích cũng có thể trở thành câu chuyện được cả nhà nhắc lại sau chuyến đi.

Để người dân muốn quay lại

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tạo thêm cơ hội để các gia đình cùng con khám phá bảo tàng, di tích lịch sử, nhà hát và những không gian văn hóa. Theo chủ trương được đề ra, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương trong ngày này; các cơ sở văn hóa, thể thao công lập được khuyến khích miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, đồng thời tổ chức các hoạt động thu hút người dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em.

✤ Để Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thực sự hiệu quả, các thiết chế văn hóa cần duy trì những chương trình hấp dẫn, lắng nghe nhu cầu của công chúng và tạo thêm hoạt động để mỗi lần ghé thăm đều có trải nghiệm mới. TS. Hoàng Thị Hải Yến, Khoa Triết học và Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

Tuy nhiên, ngày nghỉ và chính sách ưu đãi chưa đủ để tạo thói quen đến các không gian văn hóa. Với trẻ nhỏ, bảo tàng cần có cách giới thiệu sinh động, dễ hiểu, hoạt động trải nghiệm phù hợp từng độ tuổi; các chương trình nghệ thuật cũng cần gần gũi, hấp dẫn để khơi gợi hứng thú và thôi thúc các em muốn quay trở lại.

Với các gia đình có con nhỏ, sức hút của bảo tàng không nằm ở giá vé mà còn ở hoạt động trải nghiệm, thông tin hướng dẫn và sự thuận tiện khi tham quan. Nếu nội dung giới thiệu dài dòng, khó hiểu, trẻ dễ mất tập trung và khó duy trì hứng thú.

TS. Hoàng Thị Hải Yến, giảng viên Khoa Triết học và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng các chính sách hỗ trợ giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận văn hóa. Tuy nhiên, để bảo tàng, di tích và nhà hát thực sự trở thành lựa chọn của công chúng, mỗi địa điểm cần tạo được sức hút riêng, đủ sức cạnh tranh với nhiều hình thức giải trí khác. Bảo tàng nên kể chuyện qua hiện vật, tổ chức các hoạt động khám phá và thực hành; di tích có thể kết hợp tìm hiểu lịch sử với trải nghiệm văn hóa địa phương; nhà hát cần có cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ. Công nghệ số, mã QR hay thực tế ảo có thể làm phong phú trải nghiệm, nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc vào nội dung và cách truyền tải. Một câu chuyện hấp dẫn, một hướng dẫn viên biết khơi gợi tương tác đôi khi có sức cuốn hút hơn những thiết bị hiện đại.

Để thu hút công chúng lâu dài, các thiết chế văn hóa cần chủ động tiếp nhận phản hồi, xây dựng chương trình phù hợp với từng lứa tuổi, tăng cường kết nối với trường học và tạo cơ hội để người trẻ tham gia sáng tạo. Đồng thời, thông tin về giờ mở cửa, hoạt động, thời lượng và chi phí cần được công bố rõ ràng, giúp các gia đình thuận tiện lên kế hoạch và lựa chọn điểm đến.