Mạch nguồn văn hóa làm nên bản sắc

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh hun đúc bản lĩnh, cốt cách và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Những giá trị văn hóa được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ, kết tinh trong tiếng nói, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật, lối sống và truyền thống cộng đồng, tạo nên bản sắc riêng của mỗi vùng miền, đồng thời làm nên sự thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc vai trò đặc biệt của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện lịch sử này thể hiện tư tưởng nhất quán của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng. Trải qua 80 năm, ngày 24/11 được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, trở thành dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Di sản văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần bồi đắp bản sắc dân tộc và duy trì mạch nguồn văn hóa trong đời sống hôm nay.

Đối với Cao Bằng, vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng và là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc, văn hóa chính là mạch nguồn tạo nên bản sắc, cốt cách con người nơi biên cương. Qua bao thế hệ, các giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, trao truyền, kết tinh trong tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán, lễ hội, làn điệu dân ca và tri thức dân gian. Sự giao thoa, tiếp biến giữa các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ... đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc nhưng thống nhất trong tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Những giá trị ấy không chỉ làm nên bản sắc riêng của mỗi dân tộc mà còn tạo nên sức mạnh cố kết cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ cội nguồn. Đặc biệt, văn hóa Cao Bằng luôn gắn bó mật thiết với truyền thống lịch sử, cách mạng của vùng đất biên cương. Những địa danh Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo, các di tích lịch sử và không gian văn hóa bản địa là những chứng tích, địa chỉ giáo dục truyền thống, góp phần hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Đức Hiền, Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi lưu giữ kho tàng di sản phong phú, đa dạng được hình thành và trao truyền qua nhiều thế hệ. Bản sắc văn hóa nơi đây trước hết thể hiện ở sự đa dạng của các dân tộc cùng sinh sống, với những nét riêng trong tiếng nói, trang phục, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Đó là những làn điệu Then, Sli, Lượn, tiếng đàn tính, nghệ thuật múa, các nghi lễ truyền thống, nghề thủ công và tri thức dân gian gắn với đời sống lao động, sản xuất. Những giá trị ấy không chỉ được lưu giữ trong các di sản mà còn hiện diện sinh động trong đời sống cộng đồng, được thực hành, trao truyền qua các thế hệ và lan tỏa trong từng bản làng, gia đình. Từ sinh hoạt văn hóa, lễ hội đến cách ứng xử, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, mỗi người dân đều góp phần gìn giữ và làm giàu thêm bản sắc quê hương. Chính sự tham gia, hưởng ứng và ý thức tự hào của cộng đồng là yếu tố quan trọng để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục phát triển, trở thành sợi dây kết nối các thế hệ và nguồn lực tinh thần cho Cao Bằng trong hành trình phát triển.

Gìn giữ di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Nhiều giá trị văn hóa của Cao Bằng được ghi nhận ở tầm quốc gia và quốc tế. Nổi bật là thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2019. Nghề rèn truyền thống của người Nùng An ở Phúc Sen, Lễ hội Nàng Hai, Lễ hội Tranh đầu pháo cùng nhiều di sản khác góp phần khẳng định sự phong phú, độc đáo của kho tàng văn hóa địa phương. Các nghệ nhân, người am hiểu phong tục, tập quán trở thành những người trực tiếp gìn giữ, truyền dạy di sản. Các câu lạc bộ hát Then, đàn tính, dân ca, dân vũ được duy trì tại nhiều địa phương; hoạt động trình diễn trang phục dân tộc, phục dựng lễ hội, truyền dạy nghề thủ công tạo môi trường để thế hệ trẻ tiếp cận, thực hành và thêm tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ trong vùng Công viên địa chất góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của miền non nước Cao Bằng.

Năm 2026, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tiếp tục được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tỉnh tổ chức thành công Liên hoan hát Then, đàn tính và trình diễn trang phục dân tộc, thu hút hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV, đoàn Cao Bằng đạt 2 giải A, 4 giải B và 2 giải C. Cùng với đó, các hoạt động biểu diễn, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở được duy trì, với hàng nghìn buổi chiếu phim kết hợp tuyên truyền, thu hút gần 40 nghìn lượt người xem; hoạt động thông tin lưu động phục vụ khoảng 68 nghìn lượt người. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai, gắn với xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh. Công tác thư viện, triển lãm cũng được đẩy mạnh; trong năm, hệ thống thư viện cấp mới gần 3 nghìn thẻ, phục vụ trên 57 nghìn lượt bạn đọc, luân chuyển sách đến các điểm, tổ chức phục vụ bằng xe thư viện lưu động, đưa văn hóa đến gần hơn với nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến với đông đảo công chúng.

Với lợi thế Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa đa dạng, tỉnh từng bước hình thành những sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Du khách không chỉ đến tham quan cảnh quan thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm nghề thủ công, nghe Then, Sli, Lượn và hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống. Việc gắn bảo tồn nghề truyền thống với phát triển du lịch được quan tâm thông qua các hoạt động tại cộng đồng.

Những chuyển biến trong phát triển du lịch cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của vùng đất và con người Cao Bằng. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón hơn 2,92 triệu lượt khách, tăng 22,3% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch đạt 3.354 tỷ đồng, tăng 41,5%. Cao Bằng cũng lần thứ ba liên tiếp lọt “Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam” trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards. Những con số này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng của ngành du lịch mà còn cho thấy giá trị của cảnh quan, lịch sử và văn hóa đang góp phần tạo nên sức hút riêng cho địa phương.

Chuyển đổi số mở thêm cơ hội quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa và hình ảnh Cao Bằng. Các kênh truyền thông số về du lịch được cập nhật thường xuyên; hệ thống vé điện tử tại Khu du lịch thác Bản Giốc được triển khai, góp phần đổi mới phương thức quản lý, phục vụ du khách. Việc số hóa thông tin, tư liệu và giới thiệu di sản giúp mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, nhất là giới trẻ và du khách ngoài tỉnh.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, kết tinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí và khát vọng vươn lên, tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển.

Tỉnh đang từng bước đặt mục tiêu phát triển văn hóa trong mối quan hệ chặt chẽ với chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Đề án phát triển văn hóa tinh thần của người Cao Bằng, xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao của Việt Nam được quan tâm xây dựng; việc triển khai chỉ số hạnh phúc cấp xã được định hướng gắn với khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Đây là cách tiếp cận cho thấy phát triển văn hóa không chỉ dừng ở bảo tồn di sản hay tổ chức các hoạt động văn nghệ mà hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú, con người phát triển toàn diện.

Để văn hóa tiếp tục được trao truyền và lan tỏa

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, song công tác bảo tồn và phát huy văn hóa ở Cao Bằng vẫn đứng trước không ít thách thức. Sự tác động của kinh tế thị trường, quá trình giao lưu, hội nhập và thay đổi trong lối sống khiến một số phong tục, tập quán, làn điệu dân ca, nghề thủ công truyền thống có nguy cơ mai một. Việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật dân gian trong thế hệ trẻ ở một số nơi chưa thực sự thường xuyên; nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, phát huy di sản còn hạn chế.

Bởi vậy, điều quan trọng là phải làm cho văn hóa trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng, để người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền di sản. Bảo tồn phải đi đôi với phát huy, giữ gìn những giá trị cốt lõi nhưng không khép kín, bảo thủ; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại nhưng không đánh mất bản sắc. Khai thác di sản trong phát triển du lịch cần bảo đảm tính nguyên gốc, tôn trọng chủ thể văn hóa, tránh thương mại hóa, làm biến dạng những giá trị truyền thống.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Vũ Ninh, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Cao Bằng xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ lâu dài, có tính chiến lược, gắn với điều kiện thực tiễn và bản sắc các dân tộc trên địa bàn. Trong đó, chú trọng bố trí nguồn lực cho các chương trình, đề án văn hóa; tăng đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đồng thời thu hút tối đa nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn và phát huy di sản. Cùng với đầu tư nguồn lực, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu văn hóa theo hướng tiên tiến, hiện đại, nhưng vẫn bảo đảm tính đặc thù của văn hóa các dân tộc. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn, tư liệu hóa và quảng bá di sản.

Học sinh tham quan, tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay, không khí hưởng ứng lan tỏa tại 56 xã, phường trong tỉnh với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản” nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Triển lãm mỹ thuật “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa; Hội thi hát dân ca tại xã Lũng Nặm góp phần gìn giữ, phát huy các làn điệu dân ca truyền thống; thi đấu thực nghiệm môn đánh yến xã Vinh Quý tạo sân chơi giao lưu, phát huy nét đẹp văn hóa dân gian. 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường tổ chức sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà”… Các hoạt động góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc.

Từ mạch nguồn truyền thống được bồi đắp qua nhiều thế hệ, văn hóa Cao Bằng đang tiếp tục được gìn giữ, làm mới và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Khi di sản được cộng đồng trân trọng, thế hệ trẻ tiếp nối, các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, đó cũng là lúc văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh góp phần xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và hạnh phúc.