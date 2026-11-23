Các hạng mục trang trí Giáng sinh đang được hoàn thiện tại trung tâm thương mại COEX, quận Gangnam, phía nam Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Trên mạng xã hội, nhiều địa điểm trang trí Giáng sinh tại Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý nhờ cách bài trí sáng tạo. Các không gian này có phong cách đa dạng, từ thư viện sử dụng họa tiết lấy cảm hứng từ truyện dân gian đến những trung tâm thương mại tái hiện khung cảnh đường phố New York.

Theo Korea JoongAng Daily, những địa điểm dưới đây hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm Giáng sinh độc đáo.

Hai thư viện Starfield khoác áo Giáng sinh

Starfield đã trang hoàng hai thư viện tại trung tâm thương mại COEX, quận Gangnam, phía nam Seoul, và Starfield Suwon, tỉnh Gyeonggi, với những chủ đề Giáng sinh riêng biệt.

Tại COEX, cảm hứng trang trí được lấy từ truyện dân gian và nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc. Điểm nhấn là cây thông Noel đặt giữa thư viện, mô phỏng Irworobongdo - bức tranh thời Joseon tái hiện năm ngọn núi cùng hình ảnh mặt trời và mặt trăng.

Trang trí Giáng sinh tại Thư viện Starfield Suwon. Ảnh: Maeil Business.

Gần đó, du khách có thể chiêm ngưỡng một chiếc kiệu chở đầy quà do hổ trắng kéo. Xung quanh là các vật trang trí mang hình những nhân vật lấy cảm hứng từ dokkaebi - những yêu quái trong truyện dân gian Hàn Quốc - được hóa trang thành ông già Noel.

Một cuốn sách điện tử mang tên "Five More Minutes of Christmas" (Thêm năm phút nữa là đến Giáng sinh) cũng được biên soạn riêng cho không gian trưng bày này. Sách có bốn phiên bản ngôn ngữ gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Du khách có thể đọc sách bằng cách quét mã QR được cung cấp tại địa điểm.

Không gian trang trí này dự kiến được duy trì đến hết ngày 31/1/2027.

Trái với phong cách đậm chất truyền thống tại COEX, thư viện Starfield ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, lựa chọn chủ đề "Golden Christmas" (Giáng sinh vàng). Tông màu vàng chủ đạo kết hợp cùng cây thông Noel, những hộp quà và các nhánh tầm gửi được trang trí dọc lan can, tạo nên khung cảnh ấm áp, rực rỡ.

Một điểm nhấn khác là bộ sưu tập hơn 100 cuốn sách bật hình (pop-up book), mở ra trải nghiệm khám phá và đọc sách gắn với chủ đề Giáng sinh.

Chương trình trang trí và trưng bày sách kéo dài đến hết ngày 31/1/2027. Riêng khu vực Giáng sinh tại tầng một chỉ mở cửa đến hết ngày 31/12.

Lễ hội Giáng sinh Hàn Quốc

Diễn ra đến hết ngày 31/12, Lễ hội Giáng sinh Hàn Quốc mang đến không gian đèn trang trí và các hoạt động theo chủ đề mùa lễ hội tại quảng trường Seoul, phía trước Tòa thị chính Seoul ở trung tâm thành phố, cùng những khu vực lân cận như cung Deoksu và khu Jeong-dong.

Một cây thông Noel lớn được trang trí bằng các quả châu và hệ thống đèn rực rỡ đặt tại quảng trường Seoul, trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá lễ hội. Từ đây, du khách có thể đi dọc con đường ven tường đá gần cung Deoksu để đến Jeong-dong. Hai bên những con phố được thắp sáng bằng đèn Giáng sinh là các tòa nhà cổ, địa điểm văn hóa và quán cà phê.

Cây thông Noel rực sáng tại Quảng trường Seoul trong lễ thắp đèn thường niên của thành phố, diễn ra ngày 16/11. Ảnh: Chính quyền thành phố Seoul.

Lễ hội còn tổ chức các buổi biểu diễn ngoài trời quanh khu vực cung Deoksu và Jeong-dong, với những tiết mục như hát thánh ca Giáng sinh và trình diễn hợp xướng.

Trên hành trình, du khách có thể ghé thăm Shina Memorial Hall, từng là tòa nhà phụ của công ty báo chí Shina Ilbo, nay được cải tạo thành không gian gồm quán cà phê, cửa hàng và khu tưởng niệm. Gần đó, Nhà hát Jeong-dong tổ chức những chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống và sân khấu Hàn Quốc.

Trung tâm thương mại Hyundai và The Hyundai Seoul

Trung tâm thương mại Hyundai đã biến một số chi nhánh lớn tại Seoul thành những không gian mô phỏng đường phố Manhattan trong thập niên 1980 và 1990, với chủ đề “Giáng sinh ở thành phố New York”.

Tại chi nhánh Apgujeong ở phía nam Seoul, chủ đề này được tái hiện ở quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại. Những chiếc taxi màu vàng mang phong cách cổ điển, trên nóc đặt cây thông Noel, được bố trí cạnh các mặt tiền nhà gạch đỏ, biển hiệu đèn neon và nhiều vật trang trí gợi nhớ New York xưa. Không gian trang trí còn mở rộng ra mặt ngoài tòa nhà và con hẻm gần đó, tạo thành một khung cảnh phố phường rộng lớn.

Không gian trang trí Giáng sinh tại trung tâm thương mại Hyundai ở Apgujeong, phía nam Seoul. Ảnh: Hyundai Department Store.

Các khu vực trang trí ngoài trời sẽ mở cửa đến hết ngày 31/12, trong khi hệ thống đèn được thắp sáng mỗi tối đến 22 giờ.

Với những ai muốn khám phá không gian trong nhà, khu vườn Sounds Forest trên tầng 5 trung tâm thương mại The Hyundai Seoul, thuộc khu Yeouido, quận Yeongdeungpo, là một điểm đến đáng chú ý.

Nơi đây được biến thành ngôi làng Giáng sinh mang phong cách New York, với những ngôi nhà gạch đỏ, lối đi rực rỡ biển hiệu và bảng quảng cáo mang hơi hướng hoài cổ. Các mô hình chuyển động hình Harry cùng những chú mèo càng làm tăng vẻ sinh động cho khung cảnh lễ hội.

Chợ Giáng sinh Lotte Town

Trung tâm thương mại Lotte đã tái hiện một khu chợ Giáng sinh Anh thế kỷ 19 tại quảng trường sân cỏ ngoài trời của tòa tháp Lotte World Tower, khu Jamsil, phía nam Seoul. Chợ mở cửa đến hết ngày 3/1/2027.

Chợ Giáng sinh Lotte Town được dựng lên tại Lotte World Tower World Park Plaza ở Jamsil từ ngày 19/11. Ảnh: Yonhap, Lotte Department Store.

Không gian chợ có tháp đồng hồ lấy cảm hứng từ kiến trúc thời Victoria, cây thông Noel và vòng đu quay hai tầng. Các gian hàng được bố trí dọc những dãy nhà có mặt tiền bằng gạch đỏ và cửa sổ vòm, phục vụ các món ăn đặc trưng của Anh như cá tẩm bột chiên ăn kèm khoai tây chiên và gà quay.

Mặt ngoài trung tâm thương mại cũng trở thành nơi trình chiếu chương trình ánh sáng và video kết hợp âm nhạc, diễn ra mỗi giờ từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Vào cuối tuần, du khách còn có thể thưởng thức các buổi biểu diễn trực tiếp với những ca khúc Giáng sinh và tiết mục nhạc kịch.