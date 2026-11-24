Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam: Sống lại hào khí 'Mùa đông lịch sử 1946' qua không gian trưng bày và trải nghiệm
VH0 - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2026), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc trưng bày “MÙA ĐÔNG LỊCH SỬ 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân”, giới thiệu hơn 150 tài liệu, hiện vật và không gian trải nghiệm.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/song-lai-hao-khi-mua-dong-lich-su-1946-qua-khong-gian-trung-bay-va-trai-nghiem.html