Là nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em, Sơn La sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú, với những phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực và nghề thủ công đặc sắc. Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã từng bước khai thác lợi thế này, đưa văn hóa từ không gian sinh hoạt cộng đồng trở thành nguồn lực phát triển du lịch. Qua đó, vừa tạo sức hút cho các điểm đến, vừa mở ra sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.