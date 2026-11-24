Một kỳ nghỉ kéo dài vài tuần có thể tiêu tốn ngân sách tương đương giá trị một chiếc ô tô, thậm chí một căn hộ nhỏ. Điều này đang trở thành thực tế đối với những du khách lựa chọn các hành trình khám phá vùng đất xa xôi, nơi dịch vụ lưu trú cao cấp, phương tiện di chuyển chuyên biệt và hoạt động trải nghiệm độc quyền đều có mức giá không hề dễ chịu.

Nam Cực dẫn đầu bảng xếp hạng những chuyến du lịch đắt đỏ nhất

Theo nghiên cứu do nền tảng bảo hiểm du lịch Squaremouth công bố, Nam Cực đứng đầu danh sách những chuyến du lịch tốn kém nhất thế giới năm 2026. Chi phí trung bình cho mỗi hành trình tại đây lên tới 27.195 USD, tương đương hơn 700 triệu đồng. Con số này được tính toán dựa trên dữ liệu chi phí do khách hàng tự khai báo khi mua bảo hiểm du lịch, kết hợp với thời gian lưu trú trung bình của mỗi chuyến đi.

Chi phí trung bình cho mỗi hành trình khám phá Nam Cực lên tới hơn 700 triệu đồng (Ảnh: Internet)

Thống kê cho thấy, du khách thường dành khoảng 18 ngày để khám phá vùng đất băng giá này. Tính trung bình, mỗi ngày của hành trình tiêu tốn khoảng 1.511 USD (khoảng 39 triệu đồng). Đây là mức chi đáng kể, song phần lớn ngân sách không chỉ dành cho các hoạt động tham quan mà còn nằm ở khâu tổ chức và vận chuyển.

Do không có hệ thống giao thông du lịch thông thường, phần lớn hành trình đến Nam Cực được thực hiện bằng tàu thám hiểm chuyên dụng khởi hành từ Ushuaia (Argentina). Trước khi đặt chân lên con tàu này, du khách còn phải tính đến chi phí vé máy bay quốc tế để đến điểm xuất phát. Bên cạnh đó, việc vận hành tàu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt đòi hỏi đội ngũ thủy thủ có chuyên môn và kinh nghiệm, góp phần khiến giá tour tăng cao.

Đổi lại, Nam Cực mang đến những khung cảnh khó tìm thấy ở bất kỳ điểm đến nào khác. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những khối băng khổng lồ, quan sát chim cánh cụt, hải cẩu trong môi trường tự nhiên và khám phá vùng biển xung quanh bằng những chiếc thuyền nhỏ.

Tùy điều kiện thời tiết và chương trình tour, một số hành trình còn tổ chức hoạt động chèo thuyền kayak hoặc cắm trại giữa không gian băng tuyết. Đây đều là những trải nghiệm đặc biệt, đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và điều kiện an toàn nghiêm ngặt.

Chính sự khác biệt về cảnh quan, tính chất thám hiểm và mức độ khó tiếp cận đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Nam Cực. Với nhiều người, đây không đơn thuần là một kỳ nghỉ dưỡng mà còn là chuyến đi hiếm hoi trong đời.

Châu Phi áp đảo với những hành trình khám phá động vật hoang dã

Nếu Nam Cực đứng đầu nhờ những chuyến thám hiểm băng giá, châu Phi lại gây chú ý bởi các tour safari – loại hình du lịch đưa du khách đến gần hơn với thế giới động vật hoang dã.

Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng là Botswana, với mức chi phí trung bình 24.411 USD (khoảng 630 triệu đồng) cho chuyến đi kéo dài khoảng 16 ngày. Quốc gia này nổi tiếng với những khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, đặc biệt là Đồng bằng sông Okavango và Công viên Quốc gia Chobe.

Tại đây, du khách có thể tham gia các chuyến xe chuyên dụng cùng hướng dẫn viên để quan sát voi, sư tử và nhiều loài động vật trong môi trường sống tự nhiên. Những trải nghiệm này thường được tổ chức tại các khu vực xa trung tâm, nơi cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ.

Tuy nhiên, để tiếp cận những địa điểm này, du khách phải chi trả không ít cho các dịch vụ đi kèm. Những khu nghỉ dưỡng nằm biệt lập, phương tiện thám hiểm có hướng dẫn viên và các chuyến bay chặng ngắn kết nối giữa những trại safari đều là những khoản khiến tổng ngân sách tăng đáng kể.

Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng điểm đến đắt đỏ năm 2026 là Botswana (Ảnh: African Budget Safaris)

Đứng thứ ba là Rwanda với mức chi phí trung bình 24.138 USD (khoảng 622 triệu đồng) cho chuyến đi khoảng 15 ngày. Đáng chú ý, đây lại là điểm đến có chi phí tính theo ngày cao nhất trong top 10, đạt khoảng 1.609 USD.

Sức hút của Rwanda gắn liền với hoạt động theo dấu khỉ đột lưng bạc tại Công viên Quốc gia Volcanoes. Đây là trải nghiệm đặc biệt dành cho những người yêu thiên nhiên và muốn tận mắt quan sát loài linh trưởng quý hiếm trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, chi phí cấp phép tham quan cùng dịch vụ hướng dẫn chuyên biệt cũng khiến hành trình trở nên đắt đỏ.

Không chỉ Botswana và Rwanda, nhiều quốc gia châu Phi khác cũng góp mặt trong danh sách như Zimbabwe (19.841 USD), Tanzania (19.529 USD), Namibia (18.950 USD), Kenya (18.425 USD), Nam Phi (17.849 USD) và Zambia (17.600 USD). Điều này cho thấy các chuyến đi khám phá thiên nhiên hoang dã đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong phân khúc du lịch có mức chi tiêu cao.

Ngoài ra, mức giá của một chuyến du lịch không chỉ phụ thuộc vào chất lượng khách sạn hay dịch vụ ăn uống. Với những điểm đến đặc thù như Nam Cực hay các khu bảo tồn tại châu Phi, chi phí vận chuyển, tổ chức hành trình, nhân lực chuyên môn và khả năng tiếp cận địa điểm mới là những yếu tố tác động lớn đến tổng ngân sách.

Dù mức chi lên tới hàng chục nghìn USD, những hành trình này vẫn có sức hút riêng đối với nhóm du khách tìm kiếm trải nghiệm khác biệt. Thay vì lựa chọn một kỳ nghỉ thông thường, họ sẵn sàng đầu tư cho cơ hội khám phá những vùng đất ít người đặt chân tới, quan sát thiên nhiên hoang dã và lưu giữ những trải nghiệm khó có thể lặp lại.