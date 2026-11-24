NSND Quốc Hưng, ca sĩ Thu Hằng, Hợp xướng Nhạc viện TP.HCM và Vũ đoàn Mai Trắng thể hiện ca khúc "Đất nước vươn mình" ở phần kết chương trình

Tối 23.11, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (TP.HCM), Nhạc viện TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình”, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Chương trình được dàn dựng qua ba chương: “Cội nguồn – Hồn Việt”, “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam” và “Khát vọng – Đất nước vươn mình”, tái hiện câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.

Ở chương đầu tiên, những làn điệu dân ca mộc mạc, tiếng sáo giữa núi rừng, tiếng đàn trên dòng sông quê hương và những câu hát ru thấm đẫm tình cảm gia đình gợi nhắc các giá trị văn hóa đã bồi đắp tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội vẫn là những giá trị được gìn giữ, tiếp nối.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương trình hướng đến sức sống của văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay, qua đó thể hiện sự kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống trong bối cảnh mới. Chương cuối cùng gửi gắm khát vọng về một đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, với văn hóa là một trong những nguồn lực nội sinh quan trọng.

Tham gia biểu diễn có NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Bích Hồng, Phạm Trang, Võ Hạ Trâm, Thu Hằng, Lê Thị Mỹ Hảo, Nhóm Ngũ Sắc Tranh, Nhóm Thiên Thanh, Nhóm Lạc Việt, Nhóm Sen Việt, Vũ đoàn Mai Trắng, Hợp xướng Nhạc viện TP.HCM.

Chương trình biểu diễn các tiết mục, ca khúc: Mashup Dân ca ba miền (Người ở đừng về – Lý mười thương – Lý ngựa ô); Đất nước (Sáng tác: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Tạ Hữu Yên); Quê hương (Sáng tác: Giáp Văn Thạch, Thơ: Đỗ Trung Quân); Hòa tấu nhạc cụ dân tộc (tác phẩm Gió - Sáng tác: Bùi Thiên Hoàng Quân); Đường chúng ta đi (Sáng tác: Huy Du, Thơ: Xuân Sách).

Cùng với đó là các ca khúc: Đất nước trọn niềm vui (Sáng tác: Hoàng Hà); Khát vọng (Sáng tác: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Đặng Viết Lợi); Thênh thang đường mới (Hồ Trọng Tuấn); Đất ơi nở hoa (Nguyễn Thành Trung); Đất nước vươn mình (Sáng tác: Đức Trịnh, Thơ: Lê Cảnh Nhạc) cùng nhiều ca khúc khác.

Thông qua chương trình, Nhạc viện TP.HCM mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức sáng tạo nghệ thuật và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Chùm ảnh nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình:

Mashup Dân ca ba miền: Người ở đừng về – Lý mười thương – Lý ngựa ô

Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc "Quê hương"

NSND Tạ Minh Tâm "Đất nước trọn niềm vui"

NSƯT Khánh Ngọc hát "Bài ca thống nhất"

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc

NSƯT Phạm Thế Vĩ với "Đường chúng ta đi"

Ca sĩ Bích Hồng thể hiện "Khát vọng"