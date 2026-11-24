Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP. Huế tham quan không gian triển lãm mỹ thuật "Phong cảnh Huế" tại điện Kiến Trung. Ảnh: N.Hiếu

Cuối giờ chiều 23.11, tại điện Kiến Trung - Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức bế mạc Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản lần thứ 6 với chủ đề “Phong cảnh Huế”, đồng thời khai mạc triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ tham gia.

Các tác phẩm với nhiều chất liệu, ngôn ngữ tạo hình như sơn dầu, acrylic, sơn mài, chất liệu tổng hợp, đồ họa... phản ánh vẻ đẹp vùng đất Cố đô, từ những công trình kiến trúc di sản, cảnh quan thiên nhiên đến sự giao hòa giữa con người và không gian văn hóa Huế.

Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm mỹ thuật với nhiều góc nhìn đa dạng và cảm xúc của các nghệ sĩ. Ảnh: N.Hiếu

Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang đến nhiều góc nhìn đa dạng và cảm xúc của người nghệ sĩ, vừa khắc họa vẻ đẹp truyền thống, vừa thể hiện nhịp sống đương đại của Huế qua ngôn ngữ mỹ thuật.

Việc tổ chức triển lãm tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế cũng tạo sự kết nối giữa nghệ thuật và di sản, giữa không gian kiến trúc cung đình với sáng tạo mỹ thuật đương đại.

Thông qua trại sáng tác và triển lãm, Ban tổ chức mong muốn tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo các tác phẩm gắn với văn hóa, lịch sử và cảnh quan Huế. Đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp di sản, con người Cố đô và thúc đẩy hoạt động mỹ thuật gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Ban tổ chức trao Giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh "Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới". Ảnh: D.T

Trước đó, trong cùng ngày, Ban Tổ chức Festival Huế 2026, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Sở VHTTDL TP. Huế cũng tổ chức trao giải Cuộc thi nhiếp ảnh “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” và triển lãm các tác phẩm xuất sắc.

Cuộc thi đã thu hút 1.084 tác phẩm của 125 tác giả đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải; đồng thời chọn 99 tác phẩm vào vòng chung khảo và triển lãm.

Các tác phẩm đạt Giải Nhì. Ảnh: D.T

Các tác phẩm phản ánh nhiều góc nhìn về Huế, từ kiến trúc di sản, cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa đến con người và những trải nghiệm mới của thành phố hôm nay. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của Cố đô được thể hiện đa dạng, góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại.

Triển lãm không chỉ tôn vinh nghệ thuật nhiếp ảnh và các tác giả mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, sức hấp dẫn của Huế. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy định hướng xây dựng Huế trở thành “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”, tạo không gian sáng tạo, kết nối cộng đồng nghệ sĩ và lan tỏa tình yêu di sản.