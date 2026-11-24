Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Đêm hội cồng chiêng “Hội tụ bản sắc - Lan toả giá trị” thu hút đông đảo nghệ nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình được dàn dựng thành nhiều tiết mục nối tiếp, kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại. Trong đó, các tiết mục “Chuyện kể từ đại ngàn”, “Chiếc gùi của mẹ”, “Đi cắt lúa”, “Tiếng chiêng ngày hội”, “Đại ngàn vui hội”… tái hiện những nét văn hóa đặc trưng, thể hiện sức sống của di sản trong đời sống hôm nay.

Điểm nhấn của đêm hội là màn hòa tấu cồng chiêng, vòng xoang đại đoàn kết với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân và người dân.

Quảng Ngãi đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum cũng được diễn ra tại chương trình. Nhà ngục Kon Tum được xếp hạng theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 11-2-2026, do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký. Nơi đây từng giam giữ những tù chính trị bị thực dân Pháp áp giải từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế. Trong cảnh lao tù và tra tấn, các chiến sĩ cách mạng vẫn kiên cường đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, chủ đề “Hội tụ bản sắc, lan tỏa giá trị” gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng, kết nối và phát huy bản sắc riêng của mỗi dân tộc, qua đó tạo nên sức mạnh chung của quê hương, đất nước. Để các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ và trở thành động lực phát triển, tỉnh tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng bảo tồn, trao truyền văn hóa truyền thống, phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và quan tâm giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ tiếng nói, phong tục, cồng chiêng, dân ca. Đồng thời, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa; khai thác các giá trị đặc sắc như Không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa Sa Huỳnh, sâm Ngọc Linh, Măng Đen, Lý Sơn để hình thành sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân, nhưng không đánh đổi bản sắc lấy lợi ích kinh tế trước mắt.