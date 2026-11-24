Những ngày cuối tuân, khu vực quanh phố Đồng Xuân (Hà Nội) rộn ràng tiếng nói cười, tiếng kéo xe hàng và dòng người ra vào tấp nập. Giữa bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng các khu chợ truyền thống đang dần thu hẹp thị phần trước sức ép của sàn thương mại điện tử và thói quen mua sắm trực tuyến, ghi nhận thực tế tại chợ Đồng Xuân lại cho thấy một bức tranh nhiều gam màu đan xen.

Ngôi chợ hơn trăm năm tuổi này vẫn duy trì được sức hút riêng, đặc biệt là với dòng khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến trải nghiệm văn hóa giao thương đặc trưng của đất Hà Thành.

Tấp nập bước chân du khách giữa không gian Kẻ Chợ

Bước qua cổng chính với ba mái vòm đặc trưng của chợ Đồng Xuân, không khí bên trong các gian hàng tầng trệt và tầng hai khá sôi động. Lối đi giữa các dãy sạp hàng chật kín người qua lại, từ các đoàn khách quốc tế thong thả ngắm nghía từng gian hàng thủ công mỹ nghệ, vải vóc, quần áo cho đến những nhóm du khách trong nước tìm mua đặc sản, quà lưu niệm.

Khác với cảnh vắng vẻ, trầm lắng từng được phản ánh ở một số thời điểm khi lượng khách mua buôn truyền thống sụt giảm, phiên chợ ngày cuối tuần mang dáng dấp của một điểm đến văn hóa – du lịch nhộn nhịp. Tại các quầy hàng bày bán vải lụa, thổ cẩm, túi thêu tay, nón lá hay đồ gia dụng truyền thống, nhiều vị khách nước ngoài dừng lại khá lâu để sờ tận tay chất liệu, hỏi han nguồn gốc sản phẩm và mặc cả bằng những câu tiếng Việt bập bẹ hoặc qua ngôn ngữ cử chỉ đầy hào hứng.

Trò chuyện khi đang cầm trên tay những túi đồ vừa chọn mua tại tầng hai khu chợ, ông Sharma - du khách nước ngoài đi cùng vợ và con gái nhỏ tỏ ra rất thích thú với không gian mua sắm tại đây. Ông cho biết đây là lần đầu tiên cả gia đình đặt chân tới chợ Đồng Xuân trong hành trình khám phá Hà Nội. Điều khiến gia đình nam du khách ấn tượng không chỉ là sự phong phú của hàng hóa mà còn là cảm giác được hòa mình vào cách mua bán truyền thống, nơi người bán và người mua trực tiếp trò chuyện, trao đổi giá cả ngay giữa những sạp hàng san sát.

Sau một vòng dạo quanh các gian hàng, vợ chồng ông quyết định chọn mua một số tấm vải đẹp mang về làm quà cho người thân, kèm theo vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh để giữ làm kỷ niệm cho chuyến đi.

Sự hiện diện dày đặc của khách du lịch đang góp phần tạo nên nhịp thở mới cho ngôi chợ đầu mối lâu đời bậc nhất miền Bắc. Với nhiều du khách quốc tế, việc tự mình len lỏi qua những lối đi nhỏ, ngắm nhìn hàng nghìn mặt hàng xếp chồng ngăn nắp từ tầng dưới lên tầng trên và cảm nhận nhịp sinh hoạt đời thường của tiểu thương Thủ đô là một trải nghiệm chân thực mà các trung tâm thương mại hiện đại khó có thể mang lại.

Sức ép từ thương mại điện tử và bài toán "khách xem nhiều hơn mua"

Dẫu vậy, đằng sau vẻ nhộn nhịp của dòng người qua lại ngày cuối tuần, bức tranh kinh doanh thực tế của các hộ tiểu thương tại chợ Đồng Xuân vẫn tồn tại không ít trăn trở. Là khu chợ đầu mối chuyên đổ buôn hàng hóa đi khắp các tỉnh phía Bắc, hoạt động buôn bán tại đây chịu tác động rõ rệt từ sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử.

Chợ Đồng Xuân nhộn nhịp ngày cuối tuần.

Thay vì phải trực tiếp lặn lội về Hà Nội nhập hàng như trước, nhiều chủ shop tại các địa phương hiện có thể dễ dàng đặt hàng trực tuyến tận gốc từ các xưởng sản xuất hoặc nhập thẳng qua các sàn giao dịch xuyên biên giới chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Điều này khiến lượng khách mua sỉ – vốn là nguồn thu chủ lực giúp các ki-ốt tại chợ Đồng Xuân duy trì doanh số ổn định suốt nhiều thập kỷ – có xu hướng thu hẹp đáng kể.

Bên cạnh đó, cơ cấu khách đến chợ cũng thay đổi rõ nét. Trong dòng người tấp nập ghé chợ mỗi dịp cuối tuần, tỷ lệ khách đi tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm không gian văn hóa chiếm phần lớn, trong khi lượng người thực sự rút hầu bao mua số lượng lớn lại không tương xứng.

Nhiều tiểu thương thẳng thắn nhìn nhận, khách du lịch mang lại không khí vui vẻ, sầm uất cho khu chợ, nhưng giá trị mỗi đơn hàng của khách lẻ thường chỉ dừng ở mức vài món quà lưu niệm, vài mét vải hay một vài bộ quần áo, khó có thể bù đắp hoàn toàn cho những đơn hàng buôn trị giá hàng chục triệu đồng trước kia.

Tiểu thương linh hoạt "chuyển mình" để giữ khách

Trước sự dịch chuyển của thị trường và hành vi tiêu dùng, thay vì ngồi chờ mối buôn truyền thống, nhiều tiểu thương chợ Đồng Xuân đã chủ động thay đổi tư duy kinh doanh để thích nghi với thực tế mới.

Chia sẻ ngay tại quầy hàng của mình giữa lúc khách vẫn ra vào nườm nượp, bà T. - một tiểu thương gắn bó lâu năm tại chợ cho biết lượng khách nước ngoài ghé qua khu vực của bà thời gian gần đây khá đông. Nhận thấy rào cản ngôn ngữ dễ khiến khách ngại hỏi mua, bà đã chủ động tự học thêm tiếng Anh giao tiếp cơ bản để có thể chào mời, giới thiệu chất liệu, báo giá và thương lượng những câu đơn giản với du khách quốc tế.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân giới thiệu sản phẩm với khách hàng là du khách nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở việc trau dồi ngoại ngữ, phương thức bán hàng của bà cũng có bước điều chỉnh đáng kể. Bà cho hay, khách đến chợ hiện nay chủ yếu đi tham quan nên ít mua số lượng lớn. Nếu vẫn giữ nếp cũ chỉ tập trung bán buôn theo lô, theo kiện như trước đây thì rất khó xoay xở. Vì vậy, thời gian gần đây bà đã linh hoạt mở rộng sang bán lẻ, sẵn sàng xé lẻ từng món hàng, phục vụ tận tình từng vị khách ghé xem dù họ chỉ mua một sản phẩm làm quà.

Ghi nhận dọc các dãy ki-ốt cũng cho thấy sự chuyển dịch tương tự ở nhiều hộ kinh doanh khác. Các sạp hàng được bài trí gọn gàng, bắt mắt hơn; nhiều chủ sạp chú trọng nhập thêm các mặt hàng thủ công, vải vóc, phụ kiện mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam để phù hợp với thị hiếu khách du lịch. Một số tiểu thương trẻ còn kết hợp livestream, đăng tải sản phẩm lên mạng xã hội và nhận gửi hàng qua các ứng dụng giao vận để giữ chân những mối khách quen ở xa.

Có thể thấy, trước làn sóng cạnh tranh khốc liệt của thương mại điện tử, chợ Đồng Xuân đang từng bước tìm cho mình lối đi riêng bằng cách kết hợp giữa giao thương truyền thống và khai thác lợi thế du lịch – văn hóa.

Dù bài toán doanh thu vẫn còn nhiều thách thức khi lượng khách tham quan chiếm ưu thế, sự nhanh nhạy và bền bỉ của chính những người tiểu thương đang giúp ngôi chợ trăm tuổi giữa lòng Hà Nội giữ vững sức sống trong nhịp chảy hiện đại.

Video: Chợ Đồng Xuân nhộn nhịp du khách