Từ ngày 18/11, tuyết rơi dày tại Moscow và các khu vực lân cận, đánh dấu đợt tuyết lớn đầu tiên của mùa đông năm nay tại Nga. Tuyết xuất hiện do một vùng khí quyển kéo dài đi qua khu vực miền Trung phần lãnh thổ châu Âu của Nga. Trong ảnh, người dân đi bộ giữa khung cảnh phủ trắng tuyết tại công viên Zaryadye ở Moscow.

Tuyết phủ trắng nhiều địa danh nổi tiếng như Quảng trường Đỏ, thu hút người dân và du khách chụp ảnh. Evgeny Tishkovets, chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Dự báo thời tiết Phobos, cho biết tuyết bắt đầu rơi ở Moscow từ 6h, khiến tầm nhìn giảm còn 1,8 km và lớp tuyết phủ dần hình thành.

Trước đợt tuyết lớn ngày 18/11, Moscow đã ghi nhận tuyết đầu mùa vào ngày 5/11, đúng như dự báo của các chuyên gia khí tượng về khả năng xuất hiện những bông tuyết đầu tiên trong 5 ngày đầu tháng. Ông Alexander Shuvalov, Giám đốc Trung tâm Dự báo Meteo, cho biết Moscow có thể trải qua một số ngày rét với thời tiết mang đặc trưng mùa đông trước khi mùa này thực sự bắt đầu. Các đợt lạnh sẽ xen kẽ những giai đoạn nhiệt độ tăng, khiến băng tuyết tan.

Một phụ nữ đi bộ trên con phố phủ tuyết tại Moscow ngày 18/11. Theo hãng tin Interfax, bà Lyudmila Parshina, chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, cho biết một xoáy thuận từ bán đảo Balkan sẽ mang tuyết rơi dày và gió mạnh đến Moscow cùng các khu vực lân cận. Từ ngày 24/11, Moscow và vùng ngoại ô được dự báo có tuyết rơi kèm bão tuyết. Nhiệt độ ban ngày tại thủ đô dao động 0 đến -2 độ C, trong khi các khu vực thuộc tỉnh Moscow phổ biến ở mức 0 đến -4 độ C.

Nhân viên vệ sinh đô thị dọn tuyết tại công viên Zaryadye. Về đêm, nhiệt độ tại Moscow giảm xuống -2 đến -4 độ C, các khu vực thuộc tỉnh Moscow dao động 0 đến -5 độ C. Ban ngày, trời nhiều mây, có tuyết rơi, nhiệt độ ở thủ đô phổ biến -1 đến -3 độ C, vùng lân cận từ 0 đến -4 độ C. Gió mạnh, giật 12-15 m/s.

Sở Giao thông Moscow khuyến cáo tài xế không sử dụng lốp mùa hè khi di chuyển trong điều kiện tuyết rơi. Người dân nên hạn chế lái xe nếu không cần thiết, đặc biệt trong giờ cao điểm buổi sáng (trước 10h) và chiều (17-20h). Trường hợp phải di chuyển bằng ôtô, tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh đánh lái đột ngột. Cơ quan này cũng khuyến cáo thận trọng khi đi qua các đoạn đường dốc, cầu và cầu vượt.

Một cặp đôi hôn nhau giữa khung cảnh phủ tuyết trắng tại công viên Zaryadye. Bà Parshina dự báo trong hai ngày 24-25/11, lớp tuyết phủ ổn định tại Moscow và tỉnh Moscow có thể dày tới 10 cm và hầu như không tan. Riêng khu vực phía Bắc tỉnh Moscow, tuyết có thể dày tới 15 cm. Mức này cao hơn trung bình vào cuối tháng 11 nhưng chưa phải bất thường. Năm 2023, độ dày tuyết tại khu vực này cùng thời điểm từng đạt 21 cm.

Khung cảnh Điện Kremlin và sông Moskva trong đợt tuyết ngày 18/11.

Người dân đi dạo trên Quảng trường Đỏ giữa khung cảnh tuyết trắng xóa "như cổ tích".

Các nhà khí tượng dự báo tuyết rơi sẽ giảm dần vào cuối tháng 11. Áp suất khí quyển tăng khi một vùng áp cao từ Scandinavia di chuyển tới, mang theo không khí lạnh hơn, trời rét và đôi lúc có nắng. "Chúng ta đang chờ mùa đông đến, cùng trận bão tuyết đầu tiên và những đợt rét nhẹ", bà Parshina nói.

Đan Châu