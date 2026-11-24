Hôm nay (24-11-2026), lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, mở ra một dấu mốc mới trong hành trình tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thống nhất chủ trương chọn ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Cụ thể hóa chủ trương đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026), quy định ngày 24-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, tạo điều kiện để nhân dân nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao và thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Một ngày nghỉ dành cho văn hóa mang ý nghĩa vượt ra ngoài chính sách về thời gian lao động. Đó là sự kế thừa, khẳng định vị trí thiết yếu của văn hóa trong đời sống mỗi người, mỗi gia đình và sự phát triển quốc gia.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên, hơn 400 chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày và triển lãm được tổ chức trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động chào mừng diễn ra từ ngày 21 đến 24-11, tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian hội tụ nhiều sắc thái văn hóa của Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” do thành phố Hà Nội chủ trì, diễn ra tối nay tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, là một hoạt động cụ thể hóa Ngày Văn hóa Việt Nam. Với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, ở nhiều loại hình văn hóa, chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa nước nhà qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Hơn 50.000 khán giả được thụ hưởng trực tiếp và hàng chục triệu người Việt Nam có cơ hội thưởng thức qua sóng truyền hình, các nền tảng số.

Những hoạt động ấy có ý nghĩa thiết thực, song giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam còn nằm ở sự cộng hưởng những chuyển động bền bỉ, lâu dài nhằm nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, chứ không chỉ đo đếm qua số lượng sự kiện văn hóa trong dịp lễ.

Thật vậy, từ bao đời nay, văn hóa làm nên bản lĩnh, cốt cách và sức sống của dân tộc Việt Nam. Trong những thời khắc lịch sử cam go, văn hóa khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng tự chủ. Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, vai trò ấy càng trở nên quan trọng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW xác lập tư duy phát triển mới, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Điều đó đòi hỏi văn hóa phải không ngừng hiện diện trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ đến quản trị xã hội, đối ngoại..., hướng tới mục tiêu chung xây dựng con người.

Một nền kinh tế muốn phát triển bền vững cần có nền tảng giá trị vững chắc. Sự trung thực trong kinh doanh, tinh thần trách nhiệm trong công vụ, ý thức tuân thủ pháp luật, sự tôn trọng con người và khả năng hợp tác đều bắt nguồn từ nền tảng văn hóa. Văn hóa cũng tạo ra giá trị kinh tế thông qua các ngành công nghiệp sáng tạo như du lịch văn hóa, điện ảnh, mỹ thuật, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, xuất bản...

Đặc biệt, tinh thần văn hóa, sức sống văn hóa cần được duy trì trong suốt 365 ngày của năm. Mỗi địa phương cần nhận diện giá trị đặc sắc để xây dựng mô hình phù hợp, có khả năng vận hành lâu dài.

Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực đầu tư, bảo vệ quyền tác giả, tạo môi trường thuận lợi cho tài năng và sản phẩm văn hóa phát triển. Mỗi người cũng có thể góp phần làm giàu đời sống văn hóa từ những việc bình dị, như: Đọc sách, tìm hiểu lịch sử, đến bảo tàng, thưởng thức nghệ thuật, tham gia sinh hoạt cộng đồng, trân trọng người gìn giữ di sản và ứng xử có trách nhiệm với xã hội…

“Ngày Văn hóa Việt Nam” có thể xem là bước phát triển mới, đánh dấu một nhận thức mới, một quyết tâm mới, để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn, sáng tạo và thịnh vượng.