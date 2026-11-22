Sáng nay, tôi đi qua cầu Nhật Lệ. Dòng sông không còn mang màu xanh trong của những ngày nắng gắt. Mặt nước hơi đục, những con sóng nhỏ xô vào chân cầu rồi tan ra, chẳng để lại dấu vết gì. Phía cửa biển, vài chiếc thuyền đánh cá trở về sau nhiều đêm dài thao thức. Người trên thuyền gọi nhau, chuyền tay những mẻ cá vừa cập bến. Tiếng nói lẫn trong tiếng máy nổ, tiếng sóng và tiếng gió. Thành phố bắt đầu ngày mới bằng những âm thanh chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà tôi cứ muốn đi chậm lại, như thể chỉ cần chạy xe nhanh hơn một chút, mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.

Mọi người đi làm, trẻ nhỏ đến trường, những hàng quán vẫn mở cửa đúng giờ. Chị bán xôi đầu ngõ vẫn ngồi bên chiếc thúng còn nghi ngút khói. Các dãy xe ta-xi tựa lưng vào gốc cây, mắt dõi theo dòng người qua lại. Quán cà phê trên đường Quách Xuân Kỳ đã có những vị khách quen. Họ ngồi với nhau, đôi khi chỉ nói vài câu chuyện không đầu không cuối. Có người đọc báo, có người nhìn ra đường, có người cầm điện thoại rất lâu mà chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, bình thường đến mức người ta ít khi nghĩ rằng chính những điều đó làm nên một Đồng Hới thật bình yên.

Phường Đồng Hới nhìn từ trên cao - Ảnh: H.H

Tôi thích đi qua những con đường có hàng cây đang thay lá. Cây bàng bắt đầu sẫm màu và chuyển sang đỏ để rùng mình trút lá. Những chiếc lá xà cừ rời cành, nằm nghiêng trên vỉa hè, có chiếc bị gió đẩy vào sát chân tường. Chẳng ai để tâm đến chúng. Chị lao công vẫn cần mẫn làm công việc của mình, gom lá thành từng đống nhỏ. Đến chiều, có thể một cơn gió khác lại cuốn chúng đi. Tôi chợt nghĩ, có lẽ sự đổi thay của thời gian không phải lúc nào cũng cần được chứng kiến. Nhiều khi, nó chỉ âm thầm lấy đi một vài điều mà đến lúc ngoảnh lại, ta mới nhận ra.

Phía tháp chuông Tam Tòa, nắng buổi sớm rơi xuống những phần tường còn lại. Công trình đứng đó, lặng lẽ giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày. Người đi qua có thể chỉ nhìn thấy dấu tích của quá khứ, địa danh quen thuộc trong những câu chuyện về Đồng Hới. Nhưng với tôi, nơi ấy còn có dáng vẻ của một người già không thích kể nhiều về những gì mình đã trải qua. Thời gian có thể làm phai màu một bức tường, thay đổi những con đường, khiến nhiều gương mặt thân quen không còn xuất hiện ở nơi cũ. Nhưng có những dấu vết còn mãi, không phải để níu con người vào quá khứ, mà để nhắc rằng vùng đất cũng có ký ức của riêng mình.

Tôi từng có những chiều chạy xe ra Bảo Ninh chỉ để nhìn biển. Những ngày đầu đông, biển không còn rực rỡ của mùa hè. Bãi cát dài hơn, hàng phi lao nghiêng mình trước gió. Sóng vẫn vào bờ, hết lớp này đến lớp khác, âm thanh nghe có vẻ trầm hơn. Thỉnh thoảng, người đi bộ dừng lại nhặt chiếc vỏ ốc, đứa trẻ chạy theo con sóng rồi vội vàng quay lại khi nước chạm chân. Có những đôi vợ chồng già ngồi bên nhau, chẳng nói gì nhiều. Tôi không biết họ đã đến đây từ bao giờ, cũng không biết ngày mai có trở lại hay không. Chỉ thấy giữa khoảng trời biển rộng, dáng người nhỏ bé ấy làm cho buổi chiều trở nên gần gũi.

Đồng Hới trong tôi không chỉ có những địa danh để người ta tìm đến, chụp vài bức ảnh rồi rời đi. Thành phố nằm trong những câu chuyện rất nhỏ, trong giọng nói của người bán hàng ngoài chợ, trong mùi bánh lọc vừa hấp chín cùng tiếng gọi nhau í ới của những người hàng xóm. Có nhiều gương mặt tôi đã nhìn thấy bao năm, đến mức không nhớ nổi lần đầu tiên gặp họ là khi nào. Rồi hôm đi ngang qua, chợt thấy chỗ ngồi quen thuộc đã vắng người. Hỏi ra mới biết người ấy đã chuyển đi, hoặc đã không còn nữa. Thành phố không vì thế mà ngừng lại. Chỉ có người ở lại đôi khi thấy một góc phố rộng hơn trước.

Tôi nghĩ, con người nên có mùa của riêng mình. Mùa có thời gian gặp gỡ, trở về, nói với ai đó một điều chưa kịp nói. Rồi một ngày, đứng giữa thành phố quen thuộc, ta bỗng nhận ra có những thứ đã đổi khác mà mình không hề hay biết. Người bạn từng ngồi cùng bên tách cà phê nay đã ở một phương trời khác. Con đường từng đưa ta đến trường giờ đã có thêm ngôi nhà mới. Dòng Nhật Lệ vẫn chảy qua thành phố, mang theo những đợt nước lên xuống, như thể thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng không thể khiến dòng sông quên đường về biển.

Chiều xuống, tôi lại đi qua bờ kè. Đèn đường lần lượt bật sáng. Mặt sông đón những vệt sáng vàng, chỗ liền nhau, chỗ đứt đoạn theo từng đợt sóng. Một người đàn ông đang thu dọn chiếc cần câu. Các cô gái dừng xe bên đường, tranh thủ chụp cho nhau tấm ảnh. Phía xa, tiếng còi tàu cá vọng lại. Gió từ cửa biển thổi vào, luồn qua cổ áo. Tôi kéo khóa áo lên, có cảm giác chẳng cần phải tìm thêm một nơi nào để ngắm mùa.

Đồng Hới rồi sẽ bước sang một mùa khác. Những cơn gió này sẽ nhường chỗ cho nắng ấm. Hàng cây sẽ lại xanh, biển sẽ lại đông người vào những buổi chiều. Người ta sẽ tiếp tục công việc thường ngày với các cuộc gặp gỡ và những chuyến đi. Đồng Hới cứ thế lớn lên, thay đổi, đôi khi khiến người trở về phải ngỡ ngàng vì con đường mới mở hay một cây cầu vừa bắc ngang sông.

Tôi chợt hiểu, có những cuộc chia tay không cần đến lúc rời xa mới bắt đầu. Chúng bắt đầu từ khi mùa đi qua, chiếc lá lìa cành, gương mặt thân quen khuất khỏi con đường cũ. Và cũng có những cuộc trở về không cần một hành trình dài. Chỉ cần một buổi chiều đứng lại bên sông, nghe gió từ biển thổi vào, ta đã thấy mình trở về với một phần ký ức chưa từng rời bỏ.

Đồng Hới, mùa đang đi qua rất khẽ. Tôi đứng đó, không gọi tên mùa, cũng không muốn giữ mùa lại. Chỉ mong ngày mai, khi đi qua những con đường quen thuộc, mình vẫn còn đủ chậm để nhận ra thành phố đang đổi thay trong từng điều nhỏ bé.