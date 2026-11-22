Cảnh đông nghịt ở dốc Thẩm Mã, Hà Giang Ngày 21/11, lượng khách đổ về dốc Thẩm Mã (xã Phó Bảng, tỉnh Tuyên Quang) tăng đột biến, tạo nên cảnh đông nghịt người tại khu vực check-in. Video do hướng dẫn viên bản địa ghi lại.

Ngày 21/11, dốc Thẩm Mã (xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) chật kín du khách trong và ngoài nước. Dòng người chen chúc tại khu vực check-in, trong khi hàng dài ôtô, xe máy nối đuôi nhau khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Huy (25 tuổi), hướng dẫn viên du lịch bản địa, cho biết khoảng 14h50 cùng ngày, khu vực này đông nghịt người, giao thông ùn ứ trên đoạn đường dài khoảng 1 km, các phương tiện phải chờ khoảng 10 phút mới có thể di chuyển.

"Chỉ thấy toàn người là người thôi, đúng là chen nhau giữa biển người", Huy kể. Hai du khách Việt Nam đi cùng anh cũng không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng đông đúc, liên tục thốt lên "biển người".

Khu vực dốc Thẩm Mã đông kín du khách dừng lại chụp ảnh check-in ngày 21/11. Ảnh: Huy Bé Bỏng, Nguyễn Thuật.

Nhiều điểm đông kín, du khách lạc nhau

Không chỉ dốc Thẩm Mã, nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Giang cũng ghi nhận lượng khách tăng vọt dịp cuối tuần 20-22/11, cho thấy không khí nhộn nhịp của mùa du lịch cao điểm.

Tại Đồng Văn, tối 21/11, Minh Khánh cùng nhóm bạn hòa vào dòng người đông nghịt tại khu vực phố cổ sau một ngày khám phá cao nguyên đá. Du khách trong nước và quốc tế tập trung vui chơi, nhảy múa, thưởng thức ẩm thực địa phương, tạo nên không khí náo nhiệt chẳng kém những dịp lễ lớn.

"Biết trước Hà Giang đợt này rất đông, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi vẫn thực sự bàng hoàng. Đi đâu cũng thấy khách du lịch, người Việt lẫn khách Tây chen kín các tuyến phố", Khánh kể. Nhóm bốn người của anh thậm chí có lúc bị lạc nhau giữa dòng người đông đúc.

Đông đảo du khách tham gia hoạt động lửa trại, nhảy múa tại phố cổ Đồng Văn tối 21/11. Ảnh: Nguyễn Thuật.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, cho biết lượng khách đến địa phương tăng mạnh từ đầu tháng 10, đặc biệt trong mùa hoa tam giác mạch. Riêng 3 ngày 20-22/11, xã đón trung bình khoảng 11.000 lượt khách/ngày.

Khoảng 7.000 phòng lưu trú trên địa bàn đều kín chỗ, khiến nhiều du khách phải tìm nơi nghỉ tại Yên Minh, Lũng Cú và các khu vực lân cận. Chính quyền đã bố trí lực lượng an ninh túc trực 24/7 nhằm điều tiết giao thông và hỗ trợ du khách.

Tại Lũng Cú, khu vực cột cờ và làng Lô Lô Chải cũng thu hút lượng lớn du khách. Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết riêng ngày 21/11, địa phương đón khoảng 8.000 lượt khách, cao gấp nhiều lần mức 2.000-3.000 lượt/ngày thường trong mùa này. Riêng làng Lô Lô Chải có khoảng 800-900 phòng lưu trú đều kín chỗ. Toàn xã Lũng Cú với hơn 1.000 phòng lưu trú đều đạt công suất lấp đầy 100%.

Du khách tham quan cột cờ Lũng Cú ngày 21/11. Ảnh: Nguyễn Thuật.

Lượng khách tăng mạnh cũng tạo áp lực lên hạ tầng. Hệ thống điện tại Lô Lô Chải xuất hiện tình trạng quá tải, trong khi lượng rác thải tăng đột biến buộc địa phương phải tăng số chuyến thu gom từ 2 lên 3 chuyến/ngày.

Theo ông Chung, xã đã huy động lực lượng công an, biên phòng và cán bộ địa phương phân luồng giao thông, hỗ trợ du khách, đồng thời đề xuất nâng cấp hạ tầng điện, giao thông và di dời bãi đỗ xe ra ngoài khu vực trung tâm.

Tại Yên Minh và khu vực cây cô đơn trên dốc Cán Tỷ, lượng ôtô, xe máy đổ về đông khiến giao thông có thời điểm ùn tắc cục bộ. Một số đoạn đường đang thi công sửa chữa càng khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

Du khách xếp hàng chụp ảnh check-in với cây hồng nổi tiếng trong thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Nguyễn Thuật.

Kín phòng, hết xe máy cho thuê

Không chỉ các điểm tham quan, dịch vụ du lịch tại Hà Giang cũng ghi nhận nhu cầu tăng đột biến.

Nguyễn Thuật, Giám đốc Công ty Du lịch và Cho thuê xe máy MaPiLeng Horizon Travel, cho biết hơn 600 xe máy của đơn vị đều kín lịch thuê từ ngày 20 đến 24/11. Riêng ngày 21/11, công ty phục vụ khoảng 800 lượt khách tham gia các tour bằng xe máy và ôtô.

"Bao nhiêu xe cũng không đủ cho khách thuê. Đợt này Hà Giang còn đông hơn cả dịp Tết, dù chưa phải thời điểm đẹp nhất trong năm", anh Thuật chia sẻ.

Theo anh, nhiều homestay tại Đồng Văn, Lô Lô Chải và Mèo Vạc cũng kín phòng. Lượng phương tiện tăng đột biến khiến một số tuyến đường ùn ứ, có thời điểm du khách phải chờ hàng chục phút mới có thể tiếp tục hành trình.

Phượng Sơn, đại diện truyền thông đơn vị lữ hành Jasmine, cho biết tháng 10 và 11 là mùa cao điểm du lịch Hà Giang. Đơn vị chủ yếu phục vụ khách quốc tế, với lượng khách duy trì ổn định, trung bình tổ chức 6-7 đoàn mỗi ngày.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm khách nội địa đổ về tăng mạnh, khiến nhiều điểm tham quan đông nghịt cả khách Việt lẫn khách Tây. Tình trạng ùn tắc phần nào ảnh hưởng đến lịch trình, buộc đơn vị phải linh hoạt điều chỉnh thời gian và thứ tự các điểm đến.

Các điểm check-in nổi tiếng tại Hà Giang như cột mốc số 0, cây cô đơn trên dốc Cán Tỷ và khu vực sông Nho Quế đều ghi nhận lượng du khách đông đúc trong ngày 21/11. Trong khi đó, một số đoạn đường qua xã Yên Minh xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ do lưu lượng phương tiện tăng cao, cộng với hoạt động thi công, sửa chữa đường. Ảnh: Nguyễn Thuật.

Ở góc độ ngành du lịch, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết từ đầu tháng 10, nhiều điểm đến tại Hà Giang ghi nhận lượng khách tăng mạnh, các cơ sở lưu trú gần như kín phòng, kể cả những ngày trong tuần.

Theo ông, sức hút của Hà Giang là kết quả từ quá trình đẩy mạnh quảng bá, bảo tồn kiến trúc truyền thống và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, những du khách từng đến trải nghiệm cũng góp phần lan tỏa hình ảnh vùng cao nguyên đá.

"Không thể gọi đây là tình trạng 'vỡ trận', mà phải xem là tín hiệu đáng mừng đối với du lịch địa phương", ông Tĩnh nhận định.

Đông nghịt du khách Tây tại thác Ba Tiên (Du Già), trung tuần tháng 11. Ảnh: Jasmine Tours.